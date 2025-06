Personaggi tv. Belen Rodriguez ingrassata: “Ecco quanti kg ho preso…” – Un volto noto della televisione italiana che non smette mai di far parlare di sé, Belen Rodriguez si mostra in una versione inedita: più rilassata, più serena, e finalmente felice del proprio corpo. L’argentina, da tempo sotto i riflettori, ha sorpreso i fan rispondendo con sincerità a una domanda su Instagram che, come spesso accade, non era stata posta con troppa delicatezza.

Belen Rodriguez ingrassata: “Ecco quanti kg ho preso…”

Una follower, commentando una sua foto, le ha fatto notare che sì, è sempre bellissima, ma “troppo magra”. Belen, che ha sempre avuto un rapporto molto discusso con la propria immagine pubblica, stavolta ha scelto di replicare con naturalezza e senza peli sulla lingua.

La replica di Belen: “Ho preso peso, e mi piaccio così”

Non si è lasciata scalfire da quella critica, e anzi ha colto l’occasione per condividere con il suo pubblico un piccolo cambiamento personale. “Ho preso peso”, ha scritto Belen Rodriguez. Quanto? “Quattro chili. E li adoro”. Nessun rimpianto, nessuna giustificazione: solo una presa di coscienza, positiva, della propria fisicità. È un momento di trasformazione per lei, e non solo dal punto di vista estetico. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Belen ha dichiarato di essere single e più centrata su se stessa. Dopo anni di relazioni mediaticamente esposte, la Rodriguez sembra intenzionata a prendersi una pausa da tutto: uomini, gossip, e anche da certe dinamiche familiari. Proprio sul fronte familiare, le cose sembrano tutt’altro che serene. A tornare sulla questione è stato Gabriele Parpiglia, che da mesi sostiene che tra Belen e la sorella Cecilia ci sia una frattura netta.

