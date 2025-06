Belen Rodriguez rimette la fede: cosa succede con Stefano De Martino – Recentemente, le voci su un possibile riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornate prepotentemente alla ribalta. Diversi testimoni hanno dichiarato di aver visto il noto ballerino nei pressi della residenza milanese della showgirl argentina, alimentando speculazioni su una possibile riconciliazione. Tuttavia, tali supposizioni sembrano essere state smentite dalle dichiarazioni successive di Belen.

In un’intervista con il conduttore Fabio Fazio, Belen ha chiarito la sua situazione sentimentale affermando senza esitazioni: “Sono single”. Il dialogo con Fazio si è animato quando Belen ha risposto con un deciso “Da te non me l’aspettavo” a una battuta che non ha gradito. La tensione era palpabile, ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione del pubblico è stata una Instagram story pubblicata poco dopo. La storia ha mostrato Belen con una fede nuziale all’anulare sinistro, suscitando immediatamente la curiosità dei suoi follower: “Ma la fede al dito?”, ha chiesto uno di loro. La sua risposta, carica di determinazione, è stata: “Sono sposata con me stessa, è un matrimonio con me stessa”. Questo gesto simbolico sembra voler sottolineare la sua indipendenza e forza interiore.

La storia tra la showgirl e il conduttore Rai si è conclusa nel 2023

La storia tra Belen e Stefano si è conclusa definitivamente nel 2023 dopo oltre un decennio di alti e bassi, segnato dalla nascita del loro figlio, Santiago. Secondo molti, Belen ha sofferto profondamente per la fine della relazione, che ha visto Stefano De Martino prendere la decisione di separarsi. Nonostante la chiusura ufficiale, l’attenzione mediatica sui due ex partner non si è mai davvero spenta.

