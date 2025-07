Bianca Guaccero: il flop inaspettato in tv e la chiusura lampo che nessuno si aspettava

Personaggi Tv, Bianca Guaccero questa volta non ha fatto centro. La poliedrica artista pugliese, sempre pronta a conquistare il piccolo schermo con la sua energia contagiosa, ha ricevuto una doccia fredda: il suo ritorno in tv è durato meno di quanto si potesse immaginare. E pensare che tra cinema, tv e musica aveva abituato tutti a sorprese ben più piacevoli!

Ma si sa, il mondo dello spettacolo è imprevedibile come una soap turca: un giorno sei la regina della serata, quello dopo ti tocca incassare una notizia da far tremare i polsi. “C’è una brutta notizia” — così, senza troppi giri di parole, la bomba è esplosa tra i fan della Guaccero.

Dopo aver raccolto applausi a scena aperta come conduttrice, Bianca era pronta a riconquistare il pubblico con il suo stile diretto e senza filtri. E invece, ecco il colpo di scena: il suo programma chiude i battenti con una rapidità che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Chiusura improvvisa: cosa è successo davvero?

La vera sorpresa è arrivata in piena estate: la trasmissione capitanata da Bianca si ferma già il 20 luglio, ben prima del previsto. Secondo le indiscrezioni di DavideMaggio.it, lo show avrebbe dovuto proseguire fino a inizio agosto, ma la Rai ha cambiato i piani in extremis. Pare che la produzione avesse studiato otto puntate settimanali, poi concentrate tutte in una sola settimana. Un vero record di velocità… ma non di ascolti.

La decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno e, inutile dirlo, ha lasciato di stucco sia la conduttrice che i suoi fedelissimi. Il pubblico si aspettava ben altro, ma la tv italiana, si sa, ama i colpi di scena improvvisi e le svolte da soap opera.

