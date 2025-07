News Tv. “Format rovinato”, Bianca Guaccero e lo spin-off di Techetechetè nella bufera: cosa succede. Un nuovo esperimento televisivo ha fatto breccia nel palinsesto estivo di Rai 1, scatenando curiosità e polemiche in egual misura. Un’operazione editoriale che da un lato prometteva di rivitalizzare l’access prime time, dall’altro ha messo a dura prova la pazienza degli affezionati di uno dei programmi più amati della rete. Lo spin-off di un format storico, un volto noto della televisione pubblica al timone, un pubblico diviso tra nostalgia e apertura al cambiamento: sono questi gli ingredienti di una settimana rovente sul piccolo schermo italiano.

Techetechete Top Ten e il nuovo format Rai

Il programma si chiama Techeteche Top Ten, ed è una derivazione diretta del popolarissimo Techetechete’, in onda dal 2012 con grande successo. Il nuovo formato, andato in onda in access prime time dal 12 al 18 luglio, rappresenta un tentativo di sperimentazione da parte della Rai, che ha deciso di mettere temporaneamente in pausa il programma madre per dare spazio a una proposta più tematica e strutturata.

Alla conduzione è stata chiamata Bianca Guaccero, attrice e conduttrice già apprezzata dal pubblico della rete per la sua versatilità e presenza scenica. Dopo le sue partecipazioni a trasmissioni di punta come “Ballando con le stelle” e “PrimaFestival di Sanremo”, la Guaccero ha ottenuto un’occasione importante con questo spin-off, che in prima battuta era stato testato in seconda serata prima di ottenere la promozione nella fascia più ambita del prime time.

Ridateci il vero #techetechetè #techetechetopten . Con tutto il rispetto per Bianca Guaccero, questo programma non aveva bisogno del parlato e di una conduzione. Perché rovinate l’unico format estivo bello😢😢😢 — Giulypinkland🪷💐🌜🫧🍓🍒 (@pinkland92) July 17, 2025

Bianca Guaccero al centro della bufera

Nonostante una media di circa 3 milioni di telespettatori a puntata, il nuovo format ha scatenato una pioggia di critiche, in gran parte indirizzate alla conduzione. I social si sono trasformati in una vera e propria cassa di risonanza per i malumori del pubblico. Commenti come “Hanno rovinato un programma perfetto” o “Io voglio vedere gli sketch e il varietà, non Bianca Guaccero” sono solo alcuni tra i più condivisi in rete.

A peggiorare la situazione, l’impressione diffusa che la presenza della conduttrice tolga ritmo e coerenza al flusso narrativo tipico di Techetechete’. Secondo molti, l’inserimento di una figura parlante spezza la magia del format originale, basato sull’immersione totale negli archivi Rai. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, le critiche non si limitano alla Guaccero, ma investono l’intera operazione: “Una mediazione forzata, un impianto didascalico che rompe l’incanto del repertorio”.

