“Temptation Island”, il falò tra Alessio e Sonia finisce malissimo: chi ha lasciato chi

News Tv. Temptation Island non smette mai di stupirci e anche stavolta ci ha regalato un falò da manuale. Chi pensava che Alessio e Sonia fossero la classica coppia “tira e molla” si sbagliava di grosso: nel nuovo episodio, la realtà supera la fantasia, tra richieste respinte, scelte improvvise e un finale che nessuno si aspettava. Il falò di confronto tanto atteso si è trasformato in uno spettacolo degno di una telenovela: tensione alle stelle, sguardi taglienti e colpi di scena a raffica.

Sonia resta a “Temptation Island”

Quando Sonia ha chiesto il confronto al suo fidanzato Alessio, sembrava il solito tentativo disperato di chiarire. Ma niente da fare: la richiesta va a vuoto e la coppia abbandona improvvisamente il programma. Attenzione però, perché lei resta nel villaggio delle fidanzate, accolta come un’eroina dalle altre concorrenti, che fanno squadra per trattenerla. L’atmosfera, più sospesa di così, non si poteva immaginare.

“Temptation Island”, Alessio chiede il falò e Sonia lo lascia sul tronco

Dopo qualche giorno di silenzio, ecco che Alessio si sveglia dal torpore e, colpo di scena, chiede lui il confronto. Ma la risposta è un secco “no”: Sonia, ormai stanca dei tira e molla, vuole prendersi il suo tempo. Ma non finisce qui. Al terzo round, è ancora Alessio a chiamare il falò e stavolta, sorpresa, Sonia accetta senza batter ciglio. C’è qualcosa nell’aria…

