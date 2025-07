Personaggi tv. “Sei un trans venuto male!”. Bufera contro la famosa di “U&D”: lei replica con la foto del lato B – Uomini e Donne non è solo un programma televisivo. È un piccolo universo dove si intrecciano sogni d’amore, battibecchi, rivincite personali e, a volte, dolorose sconfitte pubbliche. Chi varca la soglia dello studio di Maria De Filippi sa che non sarà solo una questione di sentimenti: il pubblico è severo, il giudizio social spietato, la notorietà un’arma a doppio taglio.

Leggi anche: Glass Heart, la nuova serie giapponese su Netflix racconta le ambizioni di una giovane musicista

Leggi anche: “Mercoledì 2”: misteri e nuove minacce: tutto sulla seconda stagione della serie cult di Tim Burton

Bufera contro la famosa di “U&D”: “Sei una trans venuta male”, lei replica con la foto del lato B

La stagione appena trascorsa ha messo alla prova più di un protagonista. C’è chi ha trovato l’amore, chi lo ha perso davanti alle telecamere, e chi ha tentato di mettersi in gioco in un ruolo nuovo. Ma per qualcuno, l’uscita di scena non ha significato la fine dell’esposizione. Anzi, è stato l’inizio di qualcosa di più subdolo: una pioggia continua di insulti, giudizi sul corpo, attacchi personali.

Ida Platano, nel mirino degli haters: cos’è successo

Il bersaglio di questi attacchi è Ida Platano, ex dama del trono over e più recentemente tronista, uscita di scena dopo un percorso complicato e poco fortunato. Nelle ultime settimane, la parrucchiera siciliana ha condiviso sui social alcuni dei messaggi più violenti ricevuti: “Che mostro”, “un trans venuto male”, “sempre così volgare”. Commenti crudeli, scritti spesso da profili anonimi, che colpiscono il suo aspetto fisico, il modo di vestirsi, le scelte di vita. Nonostante conti oltre 700mila follower su Instagram, Ida Platano non è nuova a questo genere di attacchi. Eppure, questa volta ha deciso di rispondere con ironia e orgoglio, postando una foto provocatoria del suo lato B come risposta diretta agli insulti. Un gesto che ha diviso il pubblico: da un lato chi l’ha applaudita per il coraggio, dall’altro chi continua ad accusarla di essere “troppo osé”. Solo un mese fa, infatti, c’era stato un altro assalto social, con commenti choc sul suo look definito “inadatto a una madre”, critiche sulle caviglie “grosse come zamponi” e persino sull’uso dei bikini. Frasi che, oltre alla cattiveria, rivelano un certo moralismo strisciante che si accanisce in modo particolare quando a esporsi è una donna.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva