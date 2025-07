“Il capitolo peggiore di tutti”. Tiberio Timperi, la confessione del conduttore spiazza

Personaggi Tv. Tiberio Timperi, volto storico della televisione italiana, è pronto a scrivere una nuova pagina della sua lunga carriera. Da settembre sarà al timone di UnoMattina News, ma prima di voltare del tutto pagina, il giornalista ha scelto di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In un’intervista al Messaggero, ha parlato senza filtri del suo passato in Rai, raccontando, tra gli altri, anche il momento più difficile della sua carriera.

UnoMattina News: la nuova sfida con Maria Soave

Dopo l’addio a I Fatti Vostri e il saluto al “padre televisivo” Michele Guardì, il giornalista sarà alla guida di UnoMattina News, accanto alla giornalista Maria Soave. Un ritorno alla tv del mattino, che sente più sua, e che affronterà con entusiasmo e rigore: “Sono ansioso, quindi metterò la sveglia alle quattro”, ha raccontato, pronto ad affrontare la nuova sfida con la consueta dedizione.

Il programma promette un’informazione sobria e chiara, senza eccessi né spettacolarizzazioni: “Niente effettacci. La TV dovrebbe aiutare a distinguere il bene dal male, e oggi spesso non è più così”, ha spiegato, sottolineando il suo desiderio di riportare equilibrio in un racconto televisivo sempre più contaminato dalla cronaca nera spinta.

Il ritorno alla radio: “RTR 99 è casa”

In parallelo, Tiberio Timperi è tornato anche alle origini: la radio. È infatti di nuovo in onda su RTR 99, emittente dove mosse i primi passi più di 40 anni fa, quando si chiamava ancora Radio Jolly Stereo. “Un’emittente macroregionale che oggi dà lavoro a tanti ex dipendenti Rai”, ha sottolineato con orgoglio.

Una scelta che racconta molto del suo approccio: restare fedele alle proprie radici, anche nei momenti di cambiamento. E ora, mentre si prepara ad affrontare una nuova stagione televisiva, Timperi conferma ancora una volta di essere uno dei pochi volti della TV capaci di coniugare esperienza, coerenza e sincerità. Nell’intervista, Tiberio Timperi ha anche raccontato qualche aneddoto sulla sua lunga carriera televisiva e ha ammesso qual è stato il suo periodo più buio.

