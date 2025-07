Personaggi tv. Cecchi Paone a ruota libera: “I vip con cui passerei una notte?”, nomi pesantissimi – Dopo Genny Urtis, Giuseppe Cruciani ha accolto ai microfoni de La Zanzara anche Alessandro Cecchi Paone, con cui ha affrontato vari temi legati ai diritti LGBTQ+: dalle adozioni per le coppie omosessuali al significato dei Pride, passando per la lotta contro l’omofobia. Un confronto partito con toni civili e argomentazioni serie, ma che, come spesso accade nel salotto radiofonico di Radio24, è presto scivolato in territori ben più spinti e imbarazzanti.

A un certo punto, infatti, il giornalista e divulgatore 63enne ha raccontato il motivo per cui non ha potuto partecipare al Pride di Budapest, lasciando poco spazio all’immaginazione: “Perché non ero al Pride ungherese? Sono stato in clinica per un problema personale. Cosa? Avevo le emorroidi”. Un’uscita che, tra risate e provocazioni, ha rapidamente virato la conversazione dal dibattito ai dettagli più intimi della sua quotidianità. Alessandro Cecchi Paone ha poi svelato cosa ne pensa dei politici italiani e stranieri di oggi, confidando alcune sue fantasie.

Tra una chiacchiera e l’altra, Alessandro Cecchi Paone ha confessato che il suo sogno sarebbe quello di avere un flirt con una guardia pontificia e poi ha ricordato un cadeau ricevuto per un suo compleanno: “Il mio sogno proibito? Avere un rapporto, una storia con una guardia svizzera, ma non una cosa da una notte e via. Una storia con anche incontri fisici.Adesso sono sposato, ma prima o dopo avrei voluto. Questo è il mio sogno. Se ho avuto “incontri” di gruppo con altri uomini? No, ma c’è stato un triangolo, me l’hanno regalato per il mio compleanno. Cosa mi hanno regalato? Un’occasione con due amici., non con l’attuale partner, è successo prima. Sono venuti questi miei due amici e mi hanno detto ‘noi due siamo il regalo per stanotte’. Erano a cena a casa mia, abbiamo festeggiato e poi ho accettato il regalo“.

