Claudia Adamo, la decisione della Rai dopo la sua morte: nessuno se lo aspettava

Personaggi Tv. Un’ondata di commozione ha attraversato il mondo della televisione e della meteorologia italiana: Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo, è scomparsa a soli 51 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore. Conosciuta dal pubblico per il suo volto sorridente e la sua competenza, aveva lavorato anche a Sky Meteo 24 e collaborato con numerosi enti di ricerca. I funerali si terranno mercoledì 30 luglio a Roma, in un clima di dolore condiviso da colleghi, amici e telespettatori.

Il profilo di una professionista stimata

Claudia Adamo non era solo un volto televisivo: era una scienziata appassionata, una comunicatrice rigorosa e una donna di straordinaria umanità. Romana, figlia del meteorologo Luciano Adamo – ufficiale dell’Aeronautica ed ex volto di Rai 2 negli anni ’90 – aveva ereditato dal padre la passione per l’atmosfera. Laureata in Fisica dell’atmosfera all’università di Tor Vergata, aveva poi conseguito un dottorato di ricerca a Ferrara.

Il suo percorso professionale è stato intenso: ha collaborato con il CNR, con Legambiente e perfino con la NASA. In Rai aveva ideato il Green Meteo per Rai Gulp, un format dedicato ai più giovani sull’impatto del cambiamento climatico. La sua missione era chiara: tradurre la scienza in un linguaggio accessibile a tutti, senza mai perdere rigore e precisione.

L’addio del mondo Rai e il cordoglio del pubblico

La notizia della morte di Claudia Adamo ha profondamente colpito l’intera comunità Rai. In una nota ufficiale, l’amministratore delegato, il direttore generale e il Cda dell’azienda hanno espresso il loro «profondo cordoglio per la scomparsa di una professionista di altissimo profilo e di rare doti umane». Un pensiero che si unisce al dolore dei colleghi della direzione Pubblica Utilità, dove Adamo aveva lasciato un’impronta inconfondibile.

Anche il giornalista Alberto Matano, che l’aveva spesso ospitata a La Vita in Diretta, ha voluto ricordarla con parole affettuose: «Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con il tuo sorriso e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi». Un messaggio condiviso da migliaia di follower sul suo profilo Instagram.

