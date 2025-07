Lutto per Barbara D’Urso, l’ultimo saluto sui social

Personaggi Tv. Quando il mondo dello spettacolo perde un genio della comunicazione, anche il cielo sembra un po’ più grigio. E questa volta, a piangere è persino Barbara D’Urso, che con un post sentito su Instagram ha svelato il dolore per la scomparsa di un vero mago del dietro le quinte. No, non si tratta di un attore, ma di chi ha saputo far brillare le stelle più delle luci di Cinecittà. Una storia di amicizia, risate e complicità che si spegne, lasciando il pubblico e tanti vip con un grande vuoto.

È morto Enrico Lucherini, l’addio commosso di Barbara D’Urso

Il suo nome? Enrico Lucherini. Un personaggio che ha rivoluzionato il concetto di notorietà nel Belpaese, creando veri e propri miti con una sola idea brillante. Non era raro vederlo ospite nei programmi della D’Urso, dove la chimica tra loro faceva scintille. Ma oggi, il sipario cala su una carriera lunga oltre sessant’anni, fatta di colpi di scena, trovate geniali e una dose di follia che solo i grandi sanno gestire.

La notizia ha fatto il giro dei social in un lampo, grazie anche al commosso ricordo di Gianluca Pignatelli, storico amico e allievo del maestro delle “lucherinate”. Difficile credere che chi ha inventato la figura dell’addetto stampa cinematografico in Italia sia davvero andato via. Lui che non si limitava a promuovere film, ma sapeva inventare leggende dal nulla, lasciando tutti a bocca aperta.

Addio a Enrico Lucherini: Barbara D’Urso saluta l’amico del cinema

Dietro ogni star di successo, spesso c’è lui. Lucherini ha trasformato la comunicazione in uno spettacolo nello spettacolo. Dietro le locandine più iconiche, i red carpet più affollati e le campagne pubblicitarie che tutti ricordano, c’era la sua inconfondibile firma. La sua cifra? Osare sempre, senza mai temere il giudizio altrui. E così, in pieno stile italiano, ha inventato la “lucherinata”: ovvero la trovata che fa parlare tutti, anche chi non ha mai guardato un film.

