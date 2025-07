Frana sulle Dolomiti, Cruciani in pericolo: la situazione – Il recente crollo roccioso sulle Dolomiti di Brenta ha riportato drammaticamente la fragilità delle montagne italiane al centro dell’attenzione pubblica. In un contesto caratterizzato da silenzio e bellezza incontaminata, l’improvviso boato che ha interrotto la tranquillità delle alte quote ha segnato un momento di svolta, generando preoccupazione e rilanciando il dibattito sulla sicurezza in quota. I fatti hanno ottenuto ampia visibilità grazie alla presenza di Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico, che si trovava in zona al momento dell’evento.

Frana sulle Dolomiti, Cruciani in pericolo: la situazione

Cruciani, conduttore di La Zanzara su Radio 24, era impegnato in un’escursione quando è stato testimone diretto del distacco. La sua testimonianza diretta, pubblicata sui social, ha suscitato un’ondata di reazioni e contribuito a far emergere la vulnerabilità crescente delle Alpi di fronte ai cambiamenti climatici in corso. Le immagini e le dichiarazioni diffuse dal giornalista hanno reso immediatamente virale la vicenda, alimentando l’interesse dei media nazionali.

L’episodio si è verificato nei pressi della Cima Falkner

L’episodio si è verificato nei pressi della Cima Falkner, nell’area delle Dolomiti di Brenta, mentre Cruciani percorreva una via ferrata. Subito dopo il crollo, il conduttore ha condiviso su Instagram la propria esperienza, dichiarando: “Ero lì”. Poi Cruciani ha aggiunto una fotografia scattata pochi minuti dopo l’evento. Il post ha raccolto migliaia di reazioni, tra commenti di sollievo per l’esito fortunato e battute ironiche sulla presenza di Cruciani nei momenti più insoliti. Le reazioni sui social network sono state molteplici: alcuni utenti hanno sottolineato la fortuna del giornalista, altri hanno espresso stupore per l’accaduto. Tra i messaggi più frequenti, si leggono frasi come: “Cruciani anche in montagna porta scompiglio” e “Pazzesco! Per fortuna è andato tutto bene”. Oltre alla dimensione mediatica, l’evento ha riportato l’attenzione sulle problematiche legate all’instabilità delle montagne italiane.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva