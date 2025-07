Claudia Adamo, dolore e lacrime al funerale dell’amato volto della Rai

Personaggi Tv. È un giorno di dolore per la televisione italiana. Nella mattina del 30 luglio, amici, colleghi e familiari si sono riuniti nella chiesa romana dei Sacri Cuori di Gesù e Maria per dare l’ultimo saluto a Claudia Adamo, volto storico della meteorologia in Rai e professionista stimata, scomparsa a soli 51 anni a causa di un tumore. Un funerale sentito, partecipato, che ha coinvolto anche i vertici aziendali della Rai, a testimonianza dell’impronta lasciata da una figura unica nel panorama televisivo italiano.

Leggi anche: “Temptation Island”, che colpo per Filippo Bisciglia: “Inarrestabile”

L’ultimo saluto a Roma: chiesa piena per Claudia

Alle 10.30 in punto, nella chiesa in via Poggio Moiano 12, si sono aperti i funerali di Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo e volto noto al grande pubblico. L’emozione è stata palpabile fin dai primi momenti. Tanti i volti noti presenti tra le navate, colleghi del mondo dell’informazione e della scienza che hanno voluto stringersi intorno alla famiglia per salutare una donna che ha saputo coniugare rigore scientifico e divulgazione accessibile.

Per consentire la partecipazione del management Rai, la riunione del Consiglio d’Amministrazione, inizialmente fissata per la mattinata, è stata posticipata alle 13. Un gesto che sottolinea il grande rispetto e la profonda stima nei confronti di Claudia Adamo.

Un curriculum straordinario, sempre con lo sguardo al cielo

Romana, figlia d’arte, Claudia Adamo era cresciuta in un ambiente dove la meteorologia era di casa. Suo padre, Luciano Adamo, era stato ufficiale dell’Aeronautica e meteorologo Rai negli anni ’90. Claudia aveva seguito le sue orme con passione, laureandosi in Fisica dell’atmosfera all’università di Tor Vergata e conseguendo poi un dottorato di ricerca a Ferrara.

Nel corso della sua carriera aveva collaborato con enti di prestigio come l’Istituto di scienza dell’atmosfera e del clima del CNR, la NASA e Legambiente, specializzandosi nell’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio italiano. In Rai aveva portato idee e innovazione: tra le sue iniziative più apprezzate, il progetto Green Meteo per Rai Gulp, dedicato ai più giovani, per insegnare loro il valore del clima e della sostenibilità.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva