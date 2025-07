Personaggi tv. Addio a Claudia Adamo, spunta il triste messaggio prima della morte – Era il volto rassicurante della meteorologia in tv, con la sua voce pacata e lo sguardo limpido che spiegava con chiarezza i fenomeni atmosferici. Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo all’interno della direzione Rai Pubblica Utilità, è morta all’età di 51 anni dopo una lunga malattia. Se n’è andata in silenzio, lasciando dietro di sé un’impronta profonda nel mondo della comunicazione scientifica e della divulgazione climatica.

Addio a Claudia Adamo, spunta il triste messaggio prima della morte

Claudia Adamo era un volto noto e stimato dai telespettatori, soprattutto per la sua professionalità e il rigore scientifico con cui si è sempre dedicata alla meteorologia. Romana di nascita, figlia d’arte (il padre Luciano era stato ufficiale dell’Aeronautica e meteorologo in Rai2 negli anni Novanta), Adamo si era formata con una solida preparazione accademica: laureata in Fisica dell’atmosfera all’Università di Tor Vergata, aveva poi proseguito gli studi conseguendo un dottorato di ricerca all’Università di Ferrara. Il suo curriculum parlava da solo. Aveva collaborato con istituti prestigiosi, dall’Istituto di Scienza dell’Atmosfera e del Clima del CNR alla NASA, fino a Legambiente, con cui aveva lavorato sull’impatto dei cambiamenti climatici in Italia. Non era solo una meteorologa, ma una scienziata impegnata, attenta alle trasformazioni del pianeta e alle sfide poste dal riscaldamento globale.

Il passaggio dalla ricerca alla divulgazione

La vera svolta per il grande pubblico è arrivata con Sky Meteo 24, dove Claudia Adamo ha portato in tv la competenza e la sobrietà che l’hanno sempre contraddistinta. Poi, il passaggio in Rai, dove ha assunto un ruolo centrale nella comunicazione del meteo di servizio pubblico, diventando responsabile del coordinamento Rai Meteo. Il suo lavoro non si limitava alla lettura dei bollettini, ma abbracciava una visione più ampia: quella di una meteorologia al servizio della collettività, legata alla protezione civile, all’ambiente, alla consapevolezza dei rischi naturali. Una missione che lei ha portato avanti con passione, contribuendo a trasformare la figura del meteorologo in quella di un vero e proprio divulgatore scientifico. Prima di morire Claudia Adamo ha pubblicato un messaggio sui social, che oggi suona quasi come un avvertimento di quanto sarebbe poi successo.

