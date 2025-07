Personaggi Tv. “Ho perso anche te”. Lutto per Carlotta Mantovan, l’addio commosso. Sembrava un giorno come tanti, e invece per l’ambiente Rai è arrivata una nuova batosta: un dolore profondo, intimo, che ha scosso anche chi, da casa, aveva imparato a voler bene a certi sorrisi che bucano lo schermo. A stringersi nel lutto, la conduttrice e giornalista Carlotta Mantovan, figura elegante e riservata della televisione italiana, che dopo anni difficili sembrava aver ritrovato una fragile serenità. E invece, una notizia inaspettata ha riaperto una ferita mai del tutto rimarginata.

Una fotografia condivisa su Instagram, due donne che si guardano e ridono. Nessuna didascalia esplicita, solo parole che colpiscono come un pugno nello stomaco: “Annichilita dal dolore mi trovo senza parole… oggi perdo anche te, sorella mia.” Parole che raccontano molto più di quanto sembri, e che svelano una storia di amicizia profonda, dolore e legami che vanno oltre la televisione.

Lutto per Carlotta Mantovan

Negli occhi di Carlotta Mantovan, il pubblico ha visto spesso un riflesso di malinconia. La giornalista e conduttrice ha affrontato nel 2018 la perdita devastante del marito, Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente per un’emorragia cerebrale. Un dramma che ha segnato la sua vita e quella della figlia Stella, allora ancora molto piccola.

Negli anni successivi, Mantovan si è allontanata dai riflettori, scegliendo un’esistenza più appartata, prima in Francia e poi con sporadiche apparizioni pubbliche in Italia. Proprio quando sembrava che il tempo stesse facendo il suo mestiere – quello di smussare il dolore – è arrivata un’altra notizia tremenda.

Claudia Adamo, volto della meteorologia Rai

A lasciare un vuoto incolmabile è stata Claudia Adamo, meteorologa e responsabile di Rai Meteo dal 2018, scomparsa all’età di 51 anni. Nata a Roma, laureata in Fisica dell’atmosfera all’Università di Tor Vergata, aveva proseguito gli studi con un dottorato a Ferrara. Il suo percorso professionale l’aveva portata a collaborare con enti prestigiosi come il Cnr e persino la Nasa, prima di approdare a SkyTg24, dove ha lavorato per oltre dieci anni, diventando un volto affidabile e rassicurante per il pubblico.

Alla Rai, Claudia era molto più che una professionista competente: era stimata, amata, punto di riferimento per colleghi e telespettatori. Il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, ha annunciato la sua morte con un messaggio diffuso nella tarda serata di ieri, lasciando attonito il mondo dell’informazione e della meteorologia.

