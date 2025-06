“Non voglio più vederlo”. Enrico Mentana ai ferri corti con La7, scontri e tensioni in rete: il retroscena

Personaggi Tv. Il clima si fa sempre più teso a La7, dove il futuro di Enrico Mentana alla guida del Tg La7 appare appeso a un filo. Dopo le note frizioni con Lilli Gruber, il direttore del telegiornale sarebbe ora ai ferri corti anche con qualcun altro. Le recenti polemiche, unite a una vignetta satirica e a malumori con i vertici della rete, alimentano le voci su un possibile addio anticipato.

Mentana-Travaglio, un duello che infiamma La7

Secondo quanto rivelato da Lo Spiffero, Enrico Mentana sarebbe esploso contro Marco Travaglio, dopo la pubblicazione sul Fatto Quotidiano di una vignetta satirica che lo prendeva di mira per alcune dichiarazioni sulla guerra in Palestina. Il giornalista era stato criticato per aver negato che si tratti di un “genocidio”, scatenando reazioni forti, tra cui proprio l’ironia del quotidiano diretto da Travaglio, che lo ha accusato di fare “giornalismo specializzato in fame”.

L’ira di Mentana sarebbe stata tale da portarlo a chiedere ai vertici della rete, incluso Urbano Cairo, l’allontanamento del direttore del Fatto dai programmi di La7. In particolare, il direttore del Tg avrebbe espresso la volontà di non vedere più Travaglio in trasmissione, riferendosi in particolare a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber. Tuttavia, la risposta ricevuta sarebbe stata un secco e deciso “no”, in nome del pluralismo editoriale e della libertà di espressione.

La tensione con Lilli Gruber non si placa

Il conflitto con Marco Travaglio si inserisce in un clima già elettrico tra Mentana e Lilli Gruber, collega e conduttrice dello spazio immediatamente successivo al Tg serale. Lo scorso anno, il pubblico assistette a un botta e risposta in diretta, innescato da un ritardo nella consegna della linea da parte di Mentana. Gruber, stizzita, lo accusò di “incontinenza televisiva”, dando il via a uno scambio di frecciatine sempre più taglienti tra i due.

Da allora, i rapporti tra i volti simbolo dell’informazione di La7 si sono progressivamente deteriorati. La richiesta di Mentana di rimuovere Travaglio sarebbe solo l’ultimo capitolo di una faida sotterranea che, seppur mai del tutto esplosa in pubblico, sta rendendo sempre più difficile la coabitazione nella stessa rete.

