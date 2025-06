Proteste in Rai, Mara Venier pronta a disertare i palinsesti (e non è la sola)

Personaggi Tv. La presentazione dei palinsesti Rai 2025-2026 rischia di trasformarsi in una giornata ad alta tensione. Oltre all’assenza già annunciata di Sigfrido Ranucci, spunta un altro volto simbolo del servizio pubblico pronto a disertare: Mara Venier. La conduttrice sarebbe furiosa per i cambiamenti imposti a Domenica In. E non sarebbe l’unica a manifestare malumori. Anche Antonella Clerici starebbe valutando di non presentarsi a Napoli. Ecco tutti i dettagli sulle tensioni interne alla Rai.

Mara Venier furiosa: il motivo del gelo con Viale Mazzini

Secondo quanto riportato da L’Espresso, Mara Venier sarebbe pronta a saltare la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, prevista per il 27 giugno a Napoli. La conduttrice di Domenica In, confermata anche per la prossima stagione, avrebbe infatti manifestato un forte disappunto per i cambiamenti decisi dai vertici Rai sul suo programma storico. In particolare, sarebbe stato imposto un nuovo capo autore e capo progetto, modifiche che Mara non avrebbe affatto gradito.

La sua assenza non è ancora certa, ma viene definita “in forse” da chi le è vicino. E proprio questa incertezza rende ancora più teso il clima in casa Rai. La “signora della domenica” è considerata un pilastro del day time, e una sua protesta pubblica durante il lancio dei palinsesti avrebbe un peso non indifferente sul piano simbolico e mediatico.

“Domenica In” cambia pelle: Gabriele Corsi nel cast, fuori Nek

Le tensioni attorno a Domenica In non riguardano solo le dinamiche autoriali. Il format, nella stagione 2025-2026, dovrebbe infatti subire una trasformazione sostanziale, pur mantenendo Mara Venier al timone. L’idea iniziale era quella di creare una conduzione “corale” aggiungendo al cast due volti diversi tra loro: Nek e Gabriele Corsi. Tuttavia, il cantante avrebbe rinunciato per concentrarsi sul tour musicale, rifiutando così un impegno settimanale troppo gravoso.

Rimane invece confermato Gabriele Corsi, volto noto per il suo stile brillante e già familiare al pubblico Rai. A lui verrebbe affidata la parte più ludica dello show, una sezione dedicata a game e varietà, che dovrebbe affiancarsi all’ormai consolidata formula delle interviste “a cuore aperto” di Venier. Ma non è chiaro se questa coesistenza troverà equilibrio o alimenterà ulteriori malumori dietro le quinte. Mara Venier non è l’unica pronta a protestare.

