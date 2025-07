Nozze vip per l’ex di “Uomini e Donne”: bufera per l’abito di lei

Personaggi Tv. Un amore che ha superato critiche, distanza, differenza d’età e tempo. Dopo 15 anni di relazione e due figli, l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella bresciana hanno coronato il loro legame con una cerimonia da sogno. Tra dichiarazioni struggenti, location da favola e un abito che ha diviso i social, il loro matrimonio non è passato inosservato. Ecco tutti i dettagli di un evento che ha fatto parlare.

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, il matrimonio nella Basilica di Santa Croce

Venerdì 25 luglio 2025, nella maestosa Basilica di Santa Croce, in Puglia, Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli si sono detti sì, dopo oltre un decennio insieme. Un momento emozionante, vissuto insieme ai figli Enea (8 anni) e Ambra (4), e a parenti e amici, in una delle chiese più simboliche della regione.

Dopo la cerimonia religiosa, gli sposi hanno proseguito i festeggiamenti in una masseria immersa nel verde, sempre in Puglia. Un ritorno alle origini per Conversano, che dopo l’esperienza televisiva ha scelto di allontanarsi dal clamore mediatico per costruire una vita stabile nella sua terra.

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli si sposano dopo 15 anni, bufera per l’abito di lei

Anche Giada, nonostante le origini bresciane, ha da anni scelto la Puglia come casa. Un dettaglio non da poco, che racconta la solidità e il radicamento di questa coppia nella loro quotidianità. La festa si è svolta in un’atmosfera intima ma elegante, tra tradizione e semplicità, circondati da chi ha accompagnato la loro storia lungo un cammino non sempre facile ma autentico.

Ma a catturare l’attenzione, oltre al luogo suggestivo, è stato l’abito della sposa, un bianco candido con scollatura profonda che ha acceso il dibattito sui social. Molti l’hanno definito raffinato e coraggioso, altri lo hanno giudicato poco adatto alla celebrazione religiosa. Un dettaglio che ha polarizzato le opinioni e che ha acceso la curiosità del pubblico, proprio come spesso accade con le nozze vip.

