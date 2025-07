“Le cose accadute sono gravissime”: Belen e Cecilia, cosa salta fuori

Personaggi Tv. Un legame apparentemente indissolubile, quello tra Belen e Cecilia Rodriguez, si è incrinato in modo profondo e, forse, irreparabile. Nonostante le parole distensive della showgirl argentina, la sorella minore non sembra disposta a perdonare. Dietro l’allontanamento, secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, si celerebbero “fatti gravissimi”, mai raccontati pubblicamente. Quali sono le vere ragioni di questa frattura familiare? E c’è ancora spazio per un riavvicinamento? Ripercorriamo i punti salienti di una crisi sempre più profonda.

Dall’armonia familiare ai primi segnali social

Fino a pochi mesi fa, tutto lasciava pensare che il rapporto tra Belen, Cecilia e Ignazio Moser fosse solido e affiatato. Belen stessa, un anno e mezzo fa, aveva speso parole di affetto e stima per la coppia, mentre si preparava alle nozze. Poi, improvvisamente, aprile segna una svolta: Belen e Ignazio smettono di seguirsi su Instagram, per poi tornare sui propri passi nel giro di poche ore. Il gesto, però, non sfugge ai follower e scatena una serie di indiscrezioni, alimentate da copertine come quella del settimanale Nuovo Tv, che titola: “Tra loro è calato il gelo. Lei teme che Ignazio possa tradire sua sorella”. Da lì in poi, la situazione prende una piega inaspettata e si comincia a parlare di un’interruzione dei rapporti anche tra le due sorelle.

Le ipotesi smentite e le parole di Belen

A maggio, Vanity Fair lancia l’ipotesi di una rottura causata da una mancanza di attenzioni da parte di Belen nei confronti di Cecilia, in dolce attesa. Versione smentita da Gabriele Parpiglia, che interviene ai microfoni di Rtl 102.5: “Non è come dicono loro, è una storia non bella da raccontare. Sotto ci sono cose molto più pesanti”. E aggiunge: “Non si risolverà nel breve termine e, anzi, non è detto che si risolva”. Un colpo di scena arriva il 10 giugno, quando Belen, intervistata da Chi, minimizza: “Io e lei abbiamo litigato migliaia di volte. La vita è lunga, poi ci ritroviamo. Non vedo l’ora di conoscere la mia nipotina”. Parole concilianti che però non bastano a cambiare il corso degli eventi.

