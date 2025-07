“Ma che hai fatto al naso?” Ilary non si trattiene, la replica di Fedez

News TV. Ieri, lunedì 14 luglio, Cornetto Battiti Live è tornato a far cantare e ballare milioni di telespettatori su Canale 5. Dal palco affacciato sul mare della splendida Molfetta, Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis hanno dato vita a un nuovo appuntamento del festival musicale più amato dell’estate. Tra esibizioni live e performance on the road da Trani e Giovinazzo, lo show ha riunito alcuni dei nomi più caldi del momento, offrendo una vera e propria colonna sonora per questa stagione.

Sul palco si sono alternati artisti del calibro di The Kolors, Annalisa, Alfa, Boomdabash, Loredana Bertè, Olly, Ermal Meta, Emis Killa, Planet Funk, e le nuove leve di Amici come Antonia e Gaia. Ma tra tutti, uno degli ospiti più attesi della serata è stato senza dubbio Fedez, che ha attirato l’attenzione del pubblico non solo per la sua performance, ma anche per un botta e risposta con Ilary Blasi che ha fatto sorridere e discutere i fan.

Fedez sul palco: prima “Scelte Stupide”, poi l’omaggio a Sanremo

Fedez è salito sul palco di Molfetta con Clara, con cui ha duettato nel brano Scelte Stupide. La loro sintonia ha conquistato il pubblico, ma non era finita lì. Il rapper ha poi proposto anche Battito, la canzone presentata all’ultimo Festival di Sanremo, accolta con entusiasmo dal pubblico.

Ma è stato subito dopo la sua esibizione che si è verificato uno dei momenti più inattesi della serata. Ilary Blasi, con la sua solita ironia tagliente e spontaneità, si è avvicinata a Fedez per una breve intervista, dando vita a un siparietto che ha immediatamente fatto il giro del web.

