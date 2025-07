“Mi hanno fatto arrabbiare”: Pier Silvio stronca i reality flop di Leotta e Blasi

News TV. Durante un evento attesissimo, il protagonista assoluto non è stato solo il futuro della TV commerciale, ma una dichiarazione tagliente che ha fatto tremare più di una scrivania. Due programmi della passata stagione, infatti, sono stati messi pubblicamente alla gogna da chi, quell’esperienza, l’ha definita un errore da non ripetere mai più. E anche se i nomi delle conduttrici non sono stati messi in discussione, è inevitabile chiedersi come possano averla presa dopo un commento così netto.

Pier Silvio Berlusconi senza filtri: “Mi hanno fatto arrabbiare”

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha presentato i nuovi palinsesti per la stagione televisiva 2024-2025. Ma, più delle novità, a catalizzare l’attenzione sono state le parole spese su due format andati in onda lo scorso anno: La Talpa e The Couple. La stroncatura è stata chiara, inequivocabile: “Non mi sono piaciuti The Couple e La Talpa, li ho trovati due prodotti brutti, fatti male. La storia dimostra che abbiamo sbagliato, dobbiamo non cadere più in questi errori. Quando ho visto la prima puntata ho avuto i brividi, la rabbia… avete visto poi com’è andata”.

Parole taglienti che non hanno lasciato spazio a interpretazioni morbide. Un’ammissione di fallimento non mascherata, né edulcorata. E se le critiche hanno evitato di colpire direttamente le conduttrici Diletta Leotta e Ilary Blasi, è evidente che il danno d’immagine coinvolge tutti i protagonisti coinvolti nei due progetti.

La Talpa, il grande ritorno durato appena venti giorni

Tra i due flop messi sotto la lente di ingrandimento, il primo è stato La Talpa – Who Is The Mole, tornato su Canale 5 nel novembre 2023 con la conduzione di Diletta Leotta. La trasmissione, dopo anni di assenza, era molto attesa dal pubblico affezionato al format storico. Ma la realtà è stata ben diversa dalle aspettative.

In onda dal 5 al 25 novembre, il programma ha registrato un crollo progressivo negli ascolti. Già alla terza puntata, lo share era sceso al 10,6%, numeri troppo bassi per una prima serata su Canale 5. La rete ha quindi deciso di intervenire, comprimendo le ultime tre puntate in un’unica serata conclusiva, con il risultato di una chiusura anticipata in piena regola. Un esito amaro per Diletta Leotta, il cui debutto in questo tipo di reality si è trasformato in un’esperienza da archiviare.

