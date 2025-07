Gerry Scotti rilancia la sfida alla Rai, poi quelle parole su Striscia e De Martino…

News Tv, da lunedì 14 giugno 2025 Gerry Scotti torna nell’access prime time di Canale 5 con la nuova edizione de “La Ruota della Fortuna”, storico quiz che rappresenta una delle novità più attese della stagione estiva. Per il conduttore si tratta di un debutto assoluto nella fascia pre-serale, da sempre dominata da titoli iconici come Paperissima Sprint e Striscia la Notizia.

Leggi anche: Gerry Scotti fuori da “Tu Si Que Vales”, chi lo sostituisce? Il nome clamoroso

Un debutto storico per il conduttore

“È un esordio in un orario mai sperimentato in 40 anni di carriera”, ha dichiarato Scotti al Corriere della Sera, spiegando che è arrivato il momento di lasciare alcuni format che ha condotto per anni. La sua “nuova casa” televisiva sarà quindi lo spazio di Canale 5 che per decenni è stato occupato dalle trasmissioni di Antonio Ricci, come confermato anche da Pier Silvio Berlusconi: Striscia la Notizia tornerà a novembre, promette il manager Mediaset. E a proposito di Ricci e Striscia, Gerry si è sbottonato con alcune dichiarazioni che faranno certamente discutere.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva