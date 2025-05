Gerry Scotti fuori da “Tu Si Que Vales”, chi lo sostituisce? Il nome clamoroso

News Tv. Per Gerry Scotti, il tempo della pensione è ancora lontano. Il conduttore più amato dagli italiani si prepara a nuove sfide professionali che lo vedranno protagonista assoluto nella prossima stagione Mediaset. Ma per far spazio ai nuovi progetti, arriva una decisione clamorosa: l’addio a Tu Si Que Vales. E al suo posto potrebbe arrivare una leggenda della TV: ecco cosa sta succedendo davvero.

Gerry Scotti lascia “Tu Si Que Vales”: l’annuncio ufficiale

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Gerry Scotti non farà parte della nuova edizione di Tu Si Que Vales. Una decisione presa “in accordo con Fascino”, la società di produzione di Maria De Filippi, per permettere al conduttore di concentrarsi su nuovi progetti targati Mediaset. L’annuncio è stato accompagnato da un affettuoso comunicato firmato Pier Silvio Berlusconi: “Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Continueremo insieme a creare grandi cose”. Scotti, volto storico di programmi iconici come Chi vuol essere milionario?, Passa Parola e Caduta Libera, resta al centro dell’universo Mediaset, ma cambia marcia. La rete gli affida ora il compito di sviluppare e guidare nuovi format originali: un segnale chiaro della volontà di rinnovamento dell’offerta editoriale, senza rinunciare alla sicurezza rappresentata da uno dei volti più credibili e apprezzati del panorama televisivo italiano.

Nuovi format in arrivo: Gerry al timone dell’innovazione

Mediaset ha le idee chiare: il futuro dell’intrattenimento passa anche dalla sperimentazione. Ed è proprio a Gerry Scotti che l’azienda affida il compito di testare e sviluppare “importanti progetti editoriali”. Si parla di prime serate inedite, giochi a premi completamente rinnovati e perfino di un possibile ritorno al talk, formato che Scotti ha già dimostrato di saper padroneggiare con maestria. Secondo le prime indiscrezioni, uno dei nuovi format potrebbe debuttare già entro la fine del 2025, posizionandosi nella fascia di access prime time o del sabato sera. Un altro scenario sul tavolo è la co-conduzione di uno show evento musicale in primavera, per cavalcare il successo dei grandi varietà nazionali e rispondere alla concorrenza della Rai. In ogni caso, Gerry non si ferma: anzi, rilancia. Ma chi prenderà il suo posto a Tu Si Que Vales?

