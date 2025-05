Francesco Totti a “Sognando Ballando con le stelle”, ma gli occhi sono puntati altrove: il retroscena

News Tv. Nella seconda puntata di Sognando Ballando con le stelle, andata in onda ieri, venerdì 16 maggio 2025, le aspettative erano alte, ma l’atmosfera sembrava un po’ piatta. Milly Carlucci e il suo team si sono dati da fare per riportare un po’ di scintillio sul palco, ma la vera sorpresa della serata è stata l’arrivo dell’iconico Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, amato da tutti, ha calcato il palco senza ballare, ma ha comunque catturato l’attenzione di conduttrice e giuria. Poi è spuntato fuori un dettaglio che ha sorpreso tutti.

Leggi anche: “Ho un problema importante”: Mara Venier, la confessione in lacrime

Leggi anche: Bufera sul noto Rai, spuntano i messaggi choc su Meloni e La Russa

Totti ospite di “Sognando Ballando con le stelle”

Milly ha accolto Totti con un omaggio calcistico da far girare la testa: immagini di Maradona, Del Piero e altri grandi del calcio scorrevano sullo schermo. Una tattica ben studiata, forse nel tentativo di convincere il “Pupone” a partecipare come concorrente nella prossima edizione. Totti, con il suo solito humor, ha risposto con ambiguità, lasciando tutti col fiato sospeso: nessuna conferma, ma nemmeno un rifiuto netto.

Leggi anche: “Amici”, ecco chi vince: le previsioni e il preferito dei prof

Leggi anche: Aemilia 220, su Rai2 la docufiction che racconta l’espansione della “malapianta” in Emilia Romagna

Totti a “Sognando Ballando”: domande scomode e risposte glaciali

Quando la giuria ha iniziato con le domande, l’atmosfera è diventata quasi gelida. Ivan Zazzaroni ha provato a rompere il ghiaccio chiedendo a Totti se avrebbe voluto continuare a giocare per la Roma. La risposta è stata fredda: “Un paio d’anni in più, ma nel calcio c’è un inizio e una fine, e io ho finito”. Alberto Matano ha tentato di scavare più a fondo nel privato dell’ex calciatore: “Che momento è questo della tua vita?”, ha domandato. La replica di Totti è stata altrettanto enigmatica: “Stupendo, bello”. Nemmeno Selvaggia Lucarelli, di solito pungente, ha osato troppo. Anzi, ha difeso Totti con affetto, rispondendo a Zazzaroni che si paragonava al “Pupone”: “Lui è un vero pischello”, ha affermato, riconoscendo il carisma unico di Totti anche in silenzio.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva