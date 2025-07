Cristina Plevani, arriva un’indiscrezione clamorosa sul “Grande Fratello”

Si accendono i motori del Grande Fratello 2025 e, con essi, anche le trattative per la scelta dell’opinionista che affiancherà Simona Ventura. In pole position ci sarebbe Tommaso Zorzi, già vincitore del reality e amatissimo sui social, ma il nome a sorpresa spuntato nelle ultime ore rischia di cambiare tutto. Secondo quanto rivelato da blogtvitaliana.it, anche Cristina Plevani, prima storica vincitrice del GF e recente trionfatrice a L’Isola dei Famosi, potrebbe entrare a far parte della squadra del reality. E a chiamarla, stavolta, sarebbe stata direttamente Mediaset.

Simona Ventura vuole Tommaso Zorzi come opinionista del GF

L’indiscrezione lanciata da AffariItaliani.it ha fatto rapidamente il giro del web: Simona Ventura, al timone della prossima edizione del Grande Fratello, avrebbe indicato Tommaso Zorzi come suo opinionista ideale. Una scelta che, se confermata, segnerebbe il ritorno in grande stile del vincitore del GF Vip 2021, dopo un periodo di silenzio televisivo.

Zorzi, che ha sempre dimostrato grande carisma e capacità di lettura dei reality, rappresenterebbe un volto fresco e molto social, in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico giovane. E i suoi fan sono già in fermento: i commenti entusiasti si moltiplicano, sognando di rivederlo finalmente protagonista su Canale 5.

Spunta Cristina Plevani: incontro (informale) con Mediaset già avvenuto

Ma a sparigliare le carte ci ha pensato il portale blogtvitaliana.it, che ha rivelato un retroscena inatteso: Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello nel 2000, sarebbe stata contattata direttamente da Mediaset per discutere di un possibile ruolo come opinionista.

Secondo quanto riportato, “pare che nei giorni scorsi ci sia stato un incontro informale fra manager di Mediaset e Cristina Plevani per parlare anche della sua possibile partecipazione al reality show di Canale 5 in qualità di opinionista”. Una trattativa nata dall’alto, dunque, e non da un’autocandidatura. La Plevani, che ha recentemente vinto anche L’Isola dei Famosi, in diverse interviste aveva espresso il desiderio di tornare in un reality, ma in una veste diversa: “Vorrei partecipare solo come opinionista”. Un desiderio che potrebbe ora diventare realtà.

