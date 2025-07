Cristina Plevani, problemi di salute dopo l’Isola dei Famosi

Personaggi TV. Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello, ha deciso di rimettersi in gioco accettando la sfida de L’Isola dei Famosi, nell’edizione condotta da Veronica Gentili. Quella che doveva essere un’esperienza emozionante si è trasformata in un percorso difficile, i cui effetti si sono fatti sentire anche molto tempo dopo il ritorno dall’Honduras. In numerose interviste rilasciate a Il Tempo, Il Giorno e nel salotto televisivo di Pomeriggio Cinque, l’ex gieffina ha raccontato come il reality abbia influito profondamente sulla sua salute fisica e mentale.

Visite mediche e ansia: i segnali di allarme

Durante la permanenza sull’isola, Cristina ha avvertito un disturbo fisico che l’ha costretta, una volta rientrata in Italia, a sottoporsi a una mammografia ed ecografia. Fortunatamente, come lei stessa ha dichiarato, “tutto pare essere risolto”, ma l’ansia scatenata dai sintomi è stata sufficiente a mettere in allerta. La popolarità non basta a schermarsi dalle fragilità umane: l’esperienza sull’isola, vissuta come un ritorno simbolico alla televisione dopo venticinque anni dal suo debutto, ha portato con sé strascichi ben più pesanti del previsto.

Dolori, insonnia e notti sul pavimento: il difficile rientro

Cristina ha raccontato di non essere riuscita a riadattarsi ai ritmi della vita normale. Le sue notti sono diventate insonni, il sonno frammentato: “Mi addormento alle 19 e alle 23 sono sveglia…”. I dolori fisici – alla schiena, alle spalle, al collo – sono diventati così insopportabili da spingerla a valutare la sostituzione del letto. In alcune notti ha persino deciso di dormire sul pavimento, insieme al suo cane Nano, nella speranza di alleviare la sofferenza. Un’immagine forte, quasi simbolica, che racconta molto della sua condizione post-reality.

Oltre al mal di schiena e ai dolori muscolari, ha dovuto affrontare tagli, piaghe e persino un herpes labiale. Tutti segnali di uno stress fisico accumulato durante la permanenza in condizioni estreme, tra fame, clima ostile e sforzi continui. Non si tratta solo di “stanchezza”, ma di veri e propri strascichi che, per alcuni, possono durare mesi.

Dietro la scelta di tornare in TV: motivazioni economiche e simboliche

Cristina ha rivelato che dietro alla scelta di partecipare a L’Isola dei Famosi non c’era solo la voglia di festeggiare un anniversario importante. Dopo aver rifiutato diverse proposte in passato, ha accettato questa su consiglio di un amico dello spettacolo. “Mi sembrava il momento giusto, a 25 anni dal Grande Fratello”, ha raccontato, ma non ha nascosto che anche un’entrata extra poteva farle comodo. Il suo lavoro è infatti pagato a ore, senza contributi, ferie o malattie, e non riceve alcun sostegno esterno.

Una realtà, la sua, che accomuna moltissimi freelance e lavoratori del mondo dello spettacolo: precarietà, assenza di tutele e la necessità di fare scelte spesso dettate più dalla necessità che dall’ambizione. “Mi piace il lavoro che faccio – ha detto – ma non ho alcuna garanzia”.

