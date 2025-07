Luca Calvani torna in Tv, dove lo vedremo dopo il “Grande Fratello”

Personaggi TV. Dopo mesi lontano dai riflettori, Luca Calvani è pronto a rimettersi in gioco. Protagonista indiscusso dell’ultima edizione del Grande Fratello – quella vinta dall’amica-nemica Jessica Morlacchi – l’attore toscano ha vissuto un’esperienza intensa nella casa più spiata d’Italia, fatta di forti legami, qualche attrito e momenti di vera connessione emotiva. Proprio quel rapporto burrascoso ma sincero con la cantante aveva fatto discutere i fan, ma oggi l’attenzione si sposta altrove. Secondo un’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, Luca Calvani sta per tornare in TV con un progetto del tutto nuovo.

Una nuova avventura tra i fornelli

Stavolta non si tratta di reality o talk show. Il ritorno di Luca Calvani avverrà in un contesto totalmente diverso: sarà infatti il volto di un nuovo programma di cucina. Lo show andrà in onda su Food Network, canale tematico del gruppo Warner Bros Discovery, e promette di mostrare il lato più genuino e conviviale dell’attore. Un cambio di rotta inaspettato per chi lo ricordava tra confessionali e nomination, ma forse non così sorprendente per chi ha seguito il suo percorso lontano dalle telecamere.

La notizia è già ufficiale: Calvani sarà il conduttore di una nuova trasmissione culinaria, pensata per portare il pubblico direttamente tra ricette, sapori autentici e atmosfere familiari.

Una cucina toscana… davvero autentica

La vera chicca? Lo show sarà interamente girato nel casale toscano di Luca Calvani, location che promette panorami mozzafiato e un’atmosfera rustica, perfetta per raccontare la cucina italiana con autenticità. Un contesto che mescola intimità e passione per il buon cibo, dove l’attore potrà esprimere il suo lato più accogliente e informale.

Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, le registrazioni inizieranno a breve, con tutto ormai pronto per la partenza del nuovo format. Una sfida che si preannuncia interessante, anche perché non è la prima volta che Calvani collabora con la rete americana: era già stato giudice nello storico programma Cortesie per gli ospiti, accanto a Csaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.

