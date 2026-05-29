“Denunciata”. Belen, adesso sono davvero guai: la verità su quella notte. Tre feriti!

Un fine settimana particolarmente complesso a Milano ha visto coinvolta la showgirl argentina Belén Rodriguez, finita al centro di una vicenda che intreccia cronaca stradale e un successivo episodio di forte agitazione nella sua abitazione. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, tutto sarebbe iniziato nella serata di sabato 23 maggio 2026, quando un suv Land Rover Defender avrebbe provocato una sequenza di urti in pieno centro città, lasciando dietro di sé danni e persone sotto shock.

In una prima fase, l’identità di chi era alla guida non era stata chiarita in modo ufficiale. Tuttavia, la presenza di numerosi passanti in una zona molto frequentata avrebbe consentito di raccogliere elementi ritenuti utili per ricostruire i fatti, tra segnalazioni e testimonianze. Nel frattempo, alcuni dei conducenti coinvolti negli impatti hanno riportato conseguenze fisiche che li hanno portati a rivolgersi a strutture sanitarie per accertamenti.

La posizione della quarantunenne, stando agli accertamenti in corso, si è aggravata sul piano giudiziario: la donna è stata infatti deferita all’autorità giudiziaria con l’accusa di omissione di soccorso, contestazione che fa riferimento al mancato arresto del veicolo dopo i sinistri e alla mancata verifica delle condizioni delle persone coinvolte.

A distanza di circa quarantotto ore dagli episodi stradali, la situazione ha poi assunto un ulteriore profilo di criticità sul fronte personale: nella mattina di lunedì si è reso necessario un intervento di soccorso presso l’abitazione milanese della showgirl, dopo una chiamata al 112 da parte di alcuni residenti.

La ricostruzione: due sinistri nel centro di Milano

Il primo episodio, secondo la ricostruzione iniziale, si sarebbe verificato intorno alle 19.30 in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace. In quel frangente il Land Rover Defender avrebbe urtato lo specchietto retrovisore di un’auto, proseguendo poi la marcia senza fermarsi. La dinamica viene considerata rilevante perché, in base agli accertamenti, l’auto non si sarebbe arrestata per consentire l’identificazione e la gestione dell’eventuale responsabilità civile.

La scia di collisioni sarebbe proseguita poco dopo, a circa due chilometri di distanza, nell’area di via San Marco. È in questa seconda zona che, sempre secondo quanto emerso, il suv avrebbe impattato contro uno scooter e altre tre automobili, causando ulteriori danni e coinvolgendo più persone. La presenza di diversi testimoni sul posto avrebbe permesso di acquisire elementi utili per l’identificazione del veicolo.

Testimonianze e immagini: cosa hanno acquisito gli investigatori

Alcuni passanti e automobilisti coinvolti avrebbero riconosciuto Belén Rodriguez alla guida e, secondo quanto riferito, sarebbero riusciti a documentare la scena con fotografie sia della targa sia della persona al volante. Materiale di questo tipo, in situazioni analoghe, può risultare determinante per associare un mezzo a un conducente e per verificare la compatibilità tra l’orario indicato e la presenza del veicolo nei luoghi dei sinistri.

Le immagini e le dichiarazioni raccolte vengono ora incrociate con gli ulteriori accertamenti effettuati sul posto: la polizia locale procede normalmente con la ricostruzione del percorso, la verifica dei danni riportati dai mezzi coinvolti e, quando disponibili, con la consultazione di eventuali riprese di videosorveglianza pubblica o privata presenti nelle aree interessate. L’obiettivo è definire con precisione la sequenza temporale e le singole responsabilità.

A seguito degli incidenti, tre conducenti coinvolti si sono recati in ospedale per ricevere cure e controlli. Secondo quanto emerso, i medici hanno riscontrato contusioni giudicate non gravi, con una prognosi di cinque giorni. Sul piano sanitario, dunque, la situazione viene descritta come sotto controllo, pur restando la necessità di documentare formalmente gli esiti clinici per gli atti successivi.

In casi di sinistri con lesioni, anche se lievi, la documentazione medica assume rilievo perché entra nel fascicolo degli accertamenti e consente di qualificare la natura delle conseguenze riportate dalle persone coinvolte. È inoltre un elemento che può essere utilizzato per le successive valutazioni in sede giudiziaria e, parallelamente, per le eventuali richieste di risarcimento.

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