Personaggi tv. Diletta Leotta, la famiglia si allarga: e circola un gossip clamoroso! – C’è un momento, nel ritmo frenetico delle giornate, in cui tutto si ferma. Un sorriso, una lacrima, un respiro diverso: è quello che accade quando una nuova vita arriva a cambiare per sempre gli equilibri di una famiglia. E stavolta, le luci si accendono non su un campo da calcio o in uno studio televisivo, ma in una sala parto. Martedì 8 luglio 2025, la famiglia di Diletta Leotta si è allargata.

Diletta Leotta, la famiglia si allarga: e circola un gossip clamoroso

Splendida notizia per Diletta Leotta: è nata la piccola Chloe, figlia del fratello Mirko Manola e della compagna Elena. Una novità che la conduttrice ha accolto con entusiasmo ed emozione, come dimostrano le sue reazioni social. Ma intorno alla presentatrice di DAZN, c’è anche dell’altro. Perché mentre celebra la nascita della sua nuova nipotina, tornano a rincorrersi le voci di una sua possibile gravidanza…

Mirko Manola papà bis: è nata Chloe

Per il fratello di Diletta Leotta, Mirko Manola, noto chirurgo estetico, si tratta del secondo figlio. Dopo la fine del matrimonio con Irene Simeone, da cui ha avuto una figlia, Manola ha ritrovato l’amore accanto a Elena, sua attuale compagna e anche sua assistente sul lavoro. I due sono molto affiatati, uniti nella vita privata e nella carriera, e non è un caso che abbiano scelto di annunciare insieme la nascita della loro bambina sui social. «Tra uno sguardo, una carezza e un respiro, ci siamo trovati nella versione più bella di noi. Benvenuta Chloe», ha scritto la coppia su Instagram.

«Hai già riempito la nostra vita d’amore», hanno aggiunto. Un messaggio che ha commosso e raccolto una pioggia di auguri, tra cui quello di Diletta Leotta, che ha commentato con una faccina dagli occhi a cuoricino, esprimendo così tutta la sua felicità. E non poteva mancare neppure Elodie, grande amica della conduttrice e ormai considerata parte della famiglia, che ha lasciato un semplice cuore rosso.

