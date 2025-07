“Domenica In”, cosa c’è dietro il no di Gabriele Corsi. E Mara Venier…

Personaggi Tv. La nuova stagione di Domenica In si apre con un colpo di scena che ha animato il web e sollevato più di un interrogativo. Dopo il comunicato ufficiale della Rai che annunciava il passo indietro di Gabriele Corsi, le indiscrezioni si sono moltiplicate. E a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Mara Venier, che con un gesto social ha confermato alcune. Ma dietro il forfait ci sarebbe molto di più: un vero e proprio braccio di ferro per un contratto multiplo.

Leggi anche: “Pagliaccio, non mi piace più”. Temptation Island, volano gli stracci tra i due concorrenti: lei ci va giù pesante

La versione della Rai e la smentita di LaPresse: il caso esplode

Il primo atto si consuma con il comunicato diffuso nei giorni scorsi da Viale Mazzini, che annuncia la rinuncia di Gabriele Corsi alla co-conduzione di Domenica In, parlando di “incompatibilità con altri progetti”. Una versione ufficiale che, almeno all’inizio, non solleva troppe polemiche. Ma ci pensa LaPresse a ribaltare tutto, con un’indiscrezione destinata a far rumore: “Il forfait del conduttore sarebbe stato dettato da ragioni economiche legate al cachet”.

A quel punto, il silenzio viene rotto da chi meno ci si aspettava: Mara Venier. La storica padrona di casa della domenica pomeriggio di Rai 1 condivide la notizia di LaPresse tra le sue Instagram Stories, senza aggiungere commenti. Una scelta che pesa più di mille parole e che i follower leggono come una presa di posizione inequivocabile. Poco dopo, il post sparisce, ma il gesto è ormai virale e viene rilanciato su X da utenti e addetti ai lavori.

Il clima in Rai si surriscalda: silenzi, ripensamenti e tensioni dietro le quinte

Il gesto social di Zia Mara, poi cancellato, non passa inosservato. Anzi, viene interpretato come l’ennesimo segnale di tensione tra i vertici Rai e i volti storici del palinsesto, proprio mentre si definiscono gli equilibri per la stagione 2025-2026. Il mancato accordo con Corsi potrebbe essere solo la punta dell’iceberg.

Il nome del conduttore, reduce da successi su NOVE e volto amato anche per l’Eurovision Song Contest, era stato inizialmente accolto con entusiasmo. Il fatto che abbia preferito rinunciare apre a nuovi interrogativi: è solo una questione di cachet o c’è un malcontento più ampio dietro le quinte? Intanto, Domenica In resta orfana del secondo volto previsto accanto a Venier, e la ricerca del sostituto si fa urgente. A chiarire ulteriormente la situazione arriva Affaritaliani.it, che svela un altro retroscena inedito

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva