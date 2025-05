“Dovrebbe ringraziarmi”. Pesante stoccata a Stefano De Martino, il noto volto di Canale 5 rompe il silenzio

Personaggi Tv. Da promessa della danza a conduttore di punta del piccolo schermo, il percorso di Stefano De Martino si conferma come una delle trasformazioni televisive più riuscite degli ultimi anni. Un cammino che lo ha portato, passo dopo passo, a diventare una figura centrale del panorama televisivo italiano, apprezzato tanto per la spigliatezza quanto per l’eleganza misurata della sua conduzione. Il giovane conduttore è al centro della bufera: arriva la stoccata dal noto volto di Canale 5.

Il meccanismo dei pacchi sotto la lente: “Non è questione di fortuna”

Secondo quanto mostrato da Striscia in numerosi servizi, la componente casuale del gioco sarebbe in realtà più limitata di quanto si pensi. Alcuni concorrenti, durante i provini, fornirebbero inconsapevolmente informazioni chiave – come numeri ritenuti fortunati – che verrebbero poi usate dal cosiddetto Dottore per orientare le scelte di gioco.

In più, analizzando le vincite, Striscia sostiene che il budget medio assegnato per ogni puntata si aggirerebbe attorno ai 30mila euro, un dato che farebbe pensare a una gestione controllata del montepremi, piuttosto che a un vero colpo di fortuna. Il caso è diventato talmente rilevante da portare il Codacons a presentare un esposto ufficiale ad Agcom, Antitrust e Procura della Repubblica di Roma.

La replica del Dottore: “Il gioco è trasparente”

Le accuse non sono passate inosservate neppure in casa Rai. A rispondere, con tono fermo ma misurato, è stato Pasquale Romano, meglio conosciuto come il Dottore di Affari Tuoi. “Non c’è nulla di controverso nel nostro meccanismo. È un game show fondato essenzialmente sulla fortuna, come tanti altri”, ha precisato. Romano ha inoltre sottolineato che il successo del programma – che ha riportato la Rai al dominio dell’access prime time – ha acceso i riflettori anche per motivi strategici, dal momento che la fascia oraria era da anni appannaggio del principale competitor, ovvero Striscia la Notizia. Una risposta che però non ha convinto tutti: sui social la polemica prosegue e il dibattito tra fan dei due programmi è tutt’altro che spento.

