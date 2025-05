“Amici”, la rivelazione di Anna Pettinelli su Nicolò: perché lo avrebbero eliminato

Personaggi Tv. L’inaspettata eliminazione di Nicolò Filippucci ha lasciato sbigottiti migliaia di fan di Amici 24. Durante la semifinale del celebre talent show su Canale 5, il giovane artista ha dovuto abbandonare il programma, lasciando molti a bocca aperta. Si pensava infatti che sarebbero stati sei i finalisti, e non cinque. La decisione ha scatenato un vero e proprio tsunami di polemiche sui social, con molti che l’hanno definita “l’eliminazione più ingiusta” di questa edizione. Anna Pettinelli ha rivelato la verità sull’addio del talentuoso cantante.

Anna Pettinelli difende Nicolò: il messaggio per il suo pupillo

Nel suo messaggio sui social, la Pettinelli ha rivolto parole cariche di affetto a Nicolò: “Caro, carissimo Nicolò. Prendo in prestito questa immagine. È l’immagine di una delle tante storie pubblicate in queste ore, un’immagine emblematica, perché anche se non sei in finale, sei comunque nella storia e nessuno potrà dimenticarsi di te. Questo è quello che vale davvero: lasciare un segno. E tu lo hai fatto”. Queste parole sottolineano quanto l’insegnante abbia creduto nel talento di Nicolò e il suo dispiacere per l’eliminazione.

Le commoventi parole di Anna Pettinelli per Nicolò

La Pettinelli ha anche dichiarato che rifarebbe la scelta di settembre, quando decise di includere Nicolò nella sua squadra: “Ti ho scelto a settembre e ti sceglierei di nuovo mille volte perché sei speciale e vorrei non ti dimenticassi mai di quello che vali. Ti voglio bene e come sempre se hai bisogno di me sai dove trovarmi”. Il messaggio si conclude con una frase significativa: “sei e sarai per sempre Amici 24”, un chiaro segnale che Nicolò ha lasciato un’impronta indelebile nello show.

