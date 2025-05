“Amici”, bufera choc dopo il monologo di Geppi Cucciari: la sua risposta alle offese è epica

Personaggi Tv. Durante la semifinale di Amici 24, andata in onda sabato 10 maggio su Canale 5, Geppi Cucciari ha portato sul palco un monologo. Le sue parole hanno spaccato l’opinione pubblica, tra applausi e critiche feroci. Una in particolare ha ricevuto la sua risposta diretta su X, diventando virale nel giro di poche ore.

Geppi Cucciari ad “Amici”, un monologo che ha fatto discutere

Nel corso della semifinale del Serale, Geppi Cucciari ha scelto di utilizzare il palco di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana per lanciare un messaggio forte e chiaro ai giovani. Rivolgendosi direttamente agli allievi e al pubblico di Amici, la comica e conduttrice ha parlato del valore del voto, in vista del Referendum sul lavoro e sulla cittadinanza previsto per l’8 e 9 giugno. “Anche non votare è una scelta. Però è più una questione di principio” ha detto Cucciari. Poi l’affondo ironico e tagliente: “Sotto la bandiera tricolore, talvolta, è come se ci fosse il nostro vero motto: “fatti i ca**i tuoi”. Ma se te li fai sempre e comunque, prima o poi qualcuno si farà i tuoi e deciderà al posto tuo**”. Il discorso ha ricevuto un applauso convinto dal pubblico in studio, ma sui social le reazioni non sono state tutte positive.

Geppi Cucciari a Amici in prima serata parla di Referendum "sui social parliamo di tutto…poi ci capita di votare qlc d'importante e ci asteniamo…se ti fai i cazzi tuoi prima o poi qlc si farà i tuoi e deciderà al posto tuo"

standing ovation#geppicucciari #amici24 #11maggio pic.twitter.com/EomaQSZ0JI — Sirio 🏀 (@siriomerenda) May 10, 2025

Hanno fatto più servizio pubblico Geppi Cucciari e Maria questa sera che la Rai in tutta la settimana. #amici24 #referendum2025 pic.twitter.com/dzzcrSxaXY — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) May 10, 2025

La bufera social e l’insulto virale

La polemica è esplosa soprattutto su X, dove un utente ha commentato duramente il monologo, scrivendo: “Che grandissima me*da Geppi Cucciari. Per fortuna le persone sono intelligenti e vanno contro comunisti ripuliti”, corredando il tutto con l’hashtag #Iononvoto. Un attacco frontale, offensivo e privo di argomentazioni, che ha indignato molti utenti. Tra questi, anche la stessa Geppi Cucciari, che ha deciso di rispondere pubblicamente al messaggio, con uno stile inconfondibile ma fermo: “A questo signore così elegante non sono piaciuta. Davvero un grande rammarico. E qui, X, mi chiedo come sia possibile. Non dico dissentire, ma farlo in questo modo vergognoso”.

