“Amici”, esplode il caos dopo l’eliminazione di Nicolò: pubblico furioso

Personaggi Tv. L’eliminazione di Nicolò Filippucci ad Amici 24 ha lasciato il pubblico senza parole. Il cantante, tra i favoriti dell’edizione, è stato escluso dalla finale, scatenando una vera e propria rivolta sui social. A far infuriare i fan non è solo l’addio anticipato del giovane talento, ma anche la percezione di un verdetto ingiusto. Il web non perdona: la finale, per molti, non merita nemmeno di essere guardata.

“Amici”, Nicolò eliminato in semifinale: esplode la polemica sui social

Nel corso della semifinale di Amici 24, andata in onda su Canale 5, si è verificato il colpo di scena che nessuno avrebbe voluto vedere: Nicolò Filippucci è stato eliminato. L’allievo di Anna Pettinelli, considerato uno dei cantanti più talentuosi della scuola, ha dovuto abbandonare il programma a un passo dalla finale. Al suo posto, sono passati Antonia e TrigNo, scelte che hanno lasciato gran parte del pubblico perplesso. Sui social è esplosa la rabbia. Il post ufficiale di saluto a Nicolò pubblicato dalla pagina Facebook di Amici ha raccolto oltre duemila commenti, perlopiù negativi. “Lui fuori e Trigno dentro? Vergogna”, “Non guarderò nemmeno la finale”, “Era il più bravo, l’avete fatto fuori apposta”: questi solo alcuni dei messaggi lasciati da fan delusi e indignati.

Una finale a cinque che non convince il pubblico

La puntata ha sancito una finale a cinque – Francesco, Alessia, Daniele, TrigNo e Antonia – smentendo le voci che parlavano di sei finalisti. Ma più che il numero, a far discutere sono i nomi. In molti si chiedono come sia possibile che un artista come Nicolò sia stato escluso: “Se a votare ci fosse stato il pubblico, avrebbe vinto facile”, scrivono in tanti.

In particolare, sotto accusa c’è il meccanismo di scelta, affidato a una giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario. Alcuni spettatori sottolineano che “Amadeus, che dovrebbe intendersi di canto, ha mandato in finale Francesco che balla”, ritenendolo un paradosso. La sensazione diffusa è che la produzione abbia fatto “i salti mortali per salvare certi scappati di casa”, come scrive un utente. Il malcontento è trasversale e potrebbe riflettersi negativamente anche sugli ascolti della finalissima, in programma domenica 18 maggio.

