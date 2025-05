Nicolò, la dura reazione dopo l’eliminazione da “Amici”

Personaggi Tv. La semifinale di Amici 24 ha stravolto ogni previsione: a sorpresa, Nicolò Filippucci, tra i concorrenti più amati e accreditati per la vittoria, è stato eliminato. La sua uscita ha scatenato un’ondata di indignazione sui social, mentre il giovane cantante, deluso da sé stesso, ha lasciato il programma con parole sincere e piene di autocritica. Ma i suoi fan non ci stanno e chiedono spiegazioni. Ecco tutto quello che è successo.

Leggi anche: “Amici”, chi è stato eliminato e chi sono i 5 finalisti

Leggi anche: “Addio, sei stato troppo importante”. Antonella Clerici in lutto, parole strazianti

Nicolò eliminato a sorpresa: pubblico in rivolta

Nessuno se lo aspettava. Dopo settimane in cui si vociferava che tutti e sei gli allievi sarebbero arrivati in finale, la semifinale di Amici 24, registrata l’8 maggio, ha fatto registrare un colpo di scena destinato a lasciare il segno: Nicolò Filippucci è stato eliminato. A sfidarsi per gli ultimi posti in finale sono stati TrigNo, Antonia e lo stesso Nicolò. A deciderne l’eliminazione sono stati i tre giudici, Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Appena annunciato il verdetto, il web è esploso. Decine di migliaia di utenti si sono riversati sui social, soprattutto su X e Instagram, per manifestare incredulità e rabbia. “Eliminare Nicolò è un errore gravissimo”, scrivono in molti. Alcuni parlano apertamente di ingiustizia: “Era uno dei pochi con un’identità musicale forte. Non doveva uscire così”. Per molti, il cantante 18enne rappresentava il profilo perfetto del vincitore: giovane, autentico, con una voce riconoscibile e uno stile personale.

Leggi anche: Angelo Famao, addio a “L’Isola dei Famosi”: ecco il vero motivo della decisione

Leggi anche: “Amici”, chi saranno i finalisti e il sondaggio sul vincitore: un nome supera tutti

“Amici”, la reazione di Nicolò all’eliminazione

Durante la registrazione, Nicolò ha accolto il verdetto con grande compostezza. In piedi, visibilmente emozionato ma lucido, ha ringraziato uno a uno tutti i protagonisti della sua avventura ad Amici: da Maria De Filippi ai professori, dalla giuria fino alle persone che lavorano dietro le quinte. “Grazie a tutti, davvero”, ha detto prima di lasciare lo studio.

Poco dopo, intervistato da Witty TV, Nicolò ha condiviso le sue prime riflessioni post eliminazione, mostrando una sorprendente maturità. “Non sono stato bravo stasera”, ha esordito con autocritica. Una frase che ha colpito tutti, anche perché in netto contrasto con l’apprezzamento espresso dal pubblico. “Forse sono troppo severo con me stesso”, ha aggiunto subito dopo, cercando di analizzare a mente fredda quanto accaduto. Nonostante la delusione, Nicolò non ha mai mancato di rispetto al programma e ha mostrato profonda gratitudine.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva