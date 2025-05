“L’Isola dei Famosi”, tremenda gaffe sul padre di Antonella Mosetti: italiani senza parole

News Tv. Appena iniziata, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2025 fa già discutere. Protagonista involontaria è Antonella Mosetti, che ha avuto un crollo emotivo davanti alle telecamere ricordando il padre scomparso da pochi mesi. A far esplodere la polemica è stata però una gaffe social della trasmissione, che ha indignato il pubblico. E mentre Antonella cerca conforto, il web punta il dito contro chi gestisce il reality.

Mosetti in lacrime: “Qui all’Isola provo a elaborare il mio dolore”

Nel corso della prima settimana in Honduras, Antonella Mosetti ha mostrato tutta la sua fragilità. L’ex volto di Non è la Rai è crollata in lacrime davanti alle telecamere, sopraffatta dal dolore per la perdita del padre. “Sono arrivata all’Isola provando a elaborare il mio dolore”, ha detto commossa. Un dolore ancora troppo fresco, come ha spiegato: “Con la malattia di mio padre, che è durata tre anni, ho sofferto molto. Per me non era solo un papà, era il mio gemello”. A rendere ancora più difficile l’esperienza da naufraga sono le condizioni estreme del reality: fame, sonno, paura e solitudine. “Non dormo la notte, ci sono gli animalacci addosso, la fame… Io è troppi anni che sto male”, ha aggiunto, mostrando una sincerità che ha colpito il pubblico.

Il dolore di Antonella: “Il suo ultimo respiro è stato il mio primo senza di lui”

La storia tra Antonella e suo padre è stata intensa e profonda. A raccontarlo era stata lei stessa poco prima della partenza per l’Isola, durante un’intervista a Verissimo. “Mio padre era un uomo con la U maiuscola”, aveva detto a Silvia Toffanin, “mi stimava, mi dava equilibrio e mi lasciava libera di sbagliare. Non mi ha mai giudicato”.

Il racconto più straziante è arrivato parlando degli ultimi momenti vissuti insieme: “Gli sono stata vicino fino all’ultimo istante. Il suo ultimo respiro e il mio primo senza di lui è stato il dolore più grande della mia vita. È una morte dentro, non respiri, ti fanno male le gambe”. Parole che hanno lasciato il segno e che ora assumono ancora più peso nel contesto del reality.

