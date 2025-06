“È stupendo”: Mara Venier, avete mai visto il nipote? Lo scatto insieme conquista tutti

Personaggi TV. Ha conquistato tutti con un solo scatto. Mara Venier, da sempre regina della televisione italiana e regina anche di Instagram, ha postato una foto che ha fatto il pieno di like e commenti. Non si tratta di un selfie in studio o di uno scatto patinato da copertina, ma di qualcosa di molto più intimo: un’immagine insieme al nipote Giulio, che oggi ha 23 anni. Alto, bellissimo e con un sorriso che ha fatto girare la testa al pubblico social, Giulio ha attirato l’attenzione di follower, colleghi e amici vip.

“Il tempo vola e mi ritrovo Giulio molto più alto di me. Orgogliosamente nonna”, ha scritto Mara a corredo dello scatto, che mostra il giovane con un metro e 88 di statura accanto alla sua famosa nonna. Una frase semplice, ma che racchiude l’orgoglio e la dolcezza di una nonna legatissima alla sua famiglia.

Leggi anche: Funerali di Alvaro Vitali, Carlo Verdone rompe il silenzio e si commuove

Leggi anche: Funerali Alvaro Vitali, la presenza di una donna non passa inosservata: ecco chi era

Un legame speciale costruito fin dalla nascita

Mara Venier non è mai stata una nonna “classica”. Lo ha raccontato spesso lei stessa con quella schiettezza che la contraddistingue. “Giulio l’ho visto nascere, ero in sala parto con mia figlia Elisabetta e, se possibile, ero più emozionata di lei”, aveva raccontato a Gente. “Quando è venuto al mondo era identico a me: aveva il mio viso rotondo”. Oggi, quel bimbo è diventato un uomo. “Mi fa effetto vederlo così grande, così alto, un metro e 88: il tempo è davvero volato”, ha aggiunto con emozione.

Ma Giulio non è solo bello, secondo Mara: è anche un ragazzo bravo, affettuoso, studioso. E lei, da nonna anticonvenzionale, gli diceva: “Ma dai, non stare sempre a studiare, prenditi una pausa, vai a divertirti”. Parole che fanno capire quanto tra i due ci sia sempre stato un rapporto complice, affettuoso, pieno di fiducia reciproca.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva