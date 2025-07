“Ecco cosa mi disse Maria su Affari Tuoi”: la rivelazione a sorpresa di Stefano De Martino

Personaggi Tv. Maria De Filippi è molto più di una semplice mentore per Stefano De Martino. Da quando, nel 2009, i loro destini si sono incrociati sul palco di Amici, il legame tra i due è cresciuto e si è trasformato in un rapporto profondo, di stima reciproca e affetto quasi familiare. Oggi, che De Martino è approdato alla conduzione di Affari Tuoi su Rai 1, è ancora lei la persona a cui si affida per consigli e conferme. Ecco cosa ha raccontato il conduttore sul ruolo che Maria continua ad avere nella sua vita.

Un legame nato ad Amici e mai interrotto

Tutto è cominciato nel 2009, quando Stefano De Martino partecipò come ballerino ad Amici di Maria De Filippi. Allora era un giovane pieno di sogni, in cerca di un’opportunità nel mondo dello spettacolo. Maria lo notò subito, ne colse il talento e, soprattutto, la voglia di emergere. Da quel momento, i due non si sono più persi di vista.

Con il passare degli anni, Maria è rimasta un punto fermo nella vita dell’ex ballerino, diventando una figura quasi materna. “Maria De Filippi è una costante della mia vita. Mi confronto con lei, ha un istinto da cui ho la fortuna di abbeverarmi ogni volta”, ha dichiarato De Martino in un’intervista a La Freccia. E il sentimento è più che reciproco: Maria ha sempre creduto nel suo percorso, accompagnandolo con discrezione, ma con fermezza.

De Martino su Maria: “Mi ha tenuto a bada, facevo sempre casini”

Non è un caso che De Martino, nel tempo, abbia più volte parlato pubblicamente del suo debito di gratitudine nei confronti di Maria. In un’intervista nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, ha detto senza giri di parole: “Mi ha visto crescere, mi ha tenuto a bada perché ho sempre fatto casini”. Un’affermazione che svela non solo il lato affettuoso del loro rapporto, ma anche la fiducia che la De Filippi ha sempre riposto in lui, anche nei momenti più complessi.

“Per me è la persona più intelligente che io conosca – ha aggiunto il conduttore – Ha una cultura umana, un’etica del lavoro dalla quale ho assorbito tutto”. Parole che raccontano quanto De Martino abbia interiorizzato il modello di rigore e passione che da sempre contraddistingue la conduttrice di Uomini e Donne, C’è posta per te e Amici.

