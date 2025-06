Personaggi tv. Elisa Isoardi ritrova l’amore tra i profumi della Costiera: chi è il nuovo compagno della conduttrice – Elisa Isoardi, volto noto del piccolo schermo italiano, è una di quelle figure che unisce il calore della provincia con l’eleganza televisiva. Nata a Cuneo e cresciuta a pane, tv e determinazione, ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo grazie a una presenza rassicurante, un tono garbato e un sorriso che ha accompagnato milioni di telespettatori durante i pranzi domenicali. La sua carriera ha conosciuto una vera impennata con la conduzione de “La prova del cuoco”, storico programma Rai ereditato da Antonella Clerici, in cui ha unito passione per la cucina, ritmi quotidiani e una buona dose di empatia.

Negli anni, la sua vita sentimentale è finita spesso sotto i riflettori, specie durante la lunga relazione con Matteo Salvini, allora vicepremier e leader della Lega. Una storia intensa, discussa, vissuta tra sorrisi pubblici e riservatezza ostinata, finita senza clamori ma lasciando dietro di sé il riflesso di una Isoardi più matura, indipendente e determinata a concentrarsi su se stessa. Dopo qualche flirt presunto e mai confermato, oggi sembra essere tornato il sereno nella sua vita amorosa.

Ora ci sono anche le prove fotografiche a sostegno del gossip che circolava da qualche settimana: Elisa Isoardi ha ritrovato l’amore, e questa volta con un uomo che condivide con lei una grande passione, quella per la cucina. Il settimanale “Diva e Donna” ha pubblicato una serie di scatti rubati che mostrano la conduttrice in dolce compagnia durante una giornata in Costiera Amalfitana, precisamente tra le acque di Nerano, a bordo di un gommone. I due appaiono sorridenti, rilassati e affiatati, come ogni coppia all’inizio di una relazione che promette emozioni e scoperte. A completare il quadro, l’atmosfera romantica e senza tempo della costa campana, che ha fatto da cornice perfetta a quella che la rivista ha definito una vera e propria “crociera a due”. Chi è lui? Tenetevi forte…

