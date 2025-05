Personaggi tv. Elodie e Andrea Iannone verso il matrimonio: l’indizio dice tutto – Dopo la fine della discussa relazione con Marracash, Elodie ha attraversato un periodo da single, lontana dai riflettori del gossip. Ma si sa, le storie d’amore possono sbocciare nei momenti più inaspettati. E così, nell’estate del 2022, i media hanno cominciato a sussurrare qualcosa: una frequentazione con Andrea Iannone, ex pilota MotoGP e volto noto al mondo dello spettacolo.

Elodie e Andrea Iannone verso il matrimonio: l’indizio

All’inizio erano solo indiscrezioni, voci riportate a mezza bocca tra una paparazzata e un like social. Ma poi, nel settembre dello stesso anno, è stata proprio Elodie (con la sua consueta sincerità) a lasciar trapelare qualcosa in più. “Se stiamo insieme? Diciamo che lui è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”, aveva detto l’ex di “Amici”. Una frase che sembrava voler smorzare i toni, ma che lasciava comunque intendere una certa simpatia reciproca. Poi, a ottobre, niente più mezze misure: un selfie insieme pubblicato su Instagram e la conferma, inequivocabile, che i due facevano coppia. Da quel momento, non si sono più lasciati.

“È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico”

Negli ultimi giorni, Elodie è tornata a parlare del suo legame con Iannone durante una chiacchierata nel podcast di Radio Deejay Say Waaad. E le sue parole non lasciano spazio a dubbi: “Questa è senza ombra di dubbio la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda e ci completiamo. È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, con lui sono me stessa al 100 per cento, non mi era mai successo”.

