Emanuele Filiberto ritrova l’amore, la nuova fidanzata è famosissima: di chi si tratta – Emanuele Filiberto ha deciso di voltare pagina. A pochi mesi dalla separazione da Clotilde Courau, l’attrice francese con cui è stato sposato dal 2003 al 2023, il Duca di Savoia ha finalmente annunciato una nuova relazione. Un momento importante per l’ex principe, che dopo il matrimonio finito ha continuato a coltivare una relazione molto forte con le loro due figlie, Vittoria e Luisa. Ma chi è la nuova compagna di Emanuele Filiberto? (continua a leggere dopo le foto)

Emanuele Filiberto ritrova l’amore, la nuova fidanzata è famosissima

L’annuncio ufficiale della nuova relazione è avvenuto con stile. Il 29 aprile, durante il “Concerto per la Pace” organizzato alla Camera dei Deputati, Emanuele Filiberto ha partecipato alla cena di gala in compagnia della sua nuova fidanzata. Per la prima volta, infatti, ha fatto apparire al pubblico Adriana Abascal, una donna di 54 anni, che ha catturato l’attenzione degli ospiti e dei fotografi presenti. Emanuele Filiberto, che ha 52 anni, non ha esitato a mostrarsi sorridente e disinvolto accanto alla nuova compagna. La coppia ha posato senza paura sotto gli occhi dei fotografi, facendo intendere che, dopo la fine della sua lunga relazione con Clotilde, il Duca di Savoia è pronto per un nuovo capitolo. (continua a leggere dopo le foto)

Chi è Adriana Abascal? Cosa sappiamo della nuova fidanzata di Emanuele Filiberto

Adriana Abascal è una figura di spicco nel mondo della moda internazionale. Nata a Veracruz, in Messico, è diventata famosa nel 1988 quando è stata incoronata Miss Messico e ha successivamente conquistato il quinto posto a Miss Universo nel 1989. Un’importante carriera nel mondo della bellezza che l’ha portata a essere un nome conosciuto a livello mondiale. Nel corso della sua vita, Adriana Abascal ha vissuto in vari luoghi del mondo, tra cui gli Stati Uniti, l’America Latina e città europee come Madrid e Londra. Negli ultimi anni, però, è stata Parigi la sua base, dove ha costruito un impero con il suo brand di scarpe di lusso, Maison Skorpios. Un marchio che ha saputo imporsi con grande successo nel panorama internazionale, confermando le sue capacità imprenditoriali.

