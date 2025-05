Personaggi tv. “È nato Aureliano”. La famosa del “Grande Fratello” è diventata mamma per la prima volta – Ci sono annunci che si fanno a effetto, come fuochi d’artificio nel cielo dei social. E ci sono nascite che arrivano con una storia già scritta, piena di emozioni e coincidenze che sembrano tratte da un film. Quella di Aureliano, il bimbo venuto alla luce in questi giorni, è una di quelle storie. Una di quelle che iniziano dentro una casa, ma non una qualsiasi: la Casa del Grande Fratello.

Chi ha seguito l’ultima edizione ricorderà una concorrente entrata in punta di piedi, con il nome abbreviato: “Ila”, perché nella rosa delle gieffine c’era già un’altra Ilaria (Galassi, ex volto del mitico trio di Non è la Rai). Pochi avrebbero immaginato che quella ragazza dall’aria gentile e dallo sguardo timido avrebbe lasciato il programma dopo appena due settimane. E ancora meno, che il motivo fosse una scoperta destinata a cambiare la sua vita per sempre. Durante la sua breve permanenza nel reality, infatti, Ilaria Clemente (questo il suo nome completo) ha scoperto di essere incinta. Un test di gravidanza positivo in diretta televisiva, o quasi: è successo tutto dietro le quinte, nel confessionale, in uno di quei momenti che raramente finiscono in onda ma che restano incisi nella memoria.

«Stavo semplicemente lavandomi i denti quella mattina», ha raccontato. «Quando sento chiamare il mio nome: “Ila, vieni in confessionale”. Ero ancora in pigiama, senza immaginare nulla. Entro e trovo la dottoressa e la psicologa. Erano emozionate, quasi commosse. Mi fanno un cenno con la testa… e io capisco subito. Il test era positivo. Sono scoppiata a piangere», ha racconto Ilaria Clemente. Il primo pensiero è volato verso Lucilla, la sua migliore amica da 17 anni. Con lei condivide non solo la vita, ma anche il quartiere: abitano una porta accanto all’altra. «La chiamo e le dico: “Amore, sono incinta” – e anche lei scoppia a piangere. Poi volevo chiamare Daniele, il mio compagno… ma mi hanno tolto il telefono. Così è stata Lucilla a dargli la notizia. Quando sono tornata a casa, erano lì, tutti e due, ad aspettarmi».

