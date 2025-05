“Gravi complicazioni”. “Sognando… Ballando”, il ballerino si ritira a poche ore dalla finale: il motivo

Personaggi Tv. Colpo di scena a poche ore dalla finale di Sognando… Ballando con le Stelle: il ballerino, cinque volte campione dello storico show di Rai 1, è costretto a lasciare il programma a causa di un grave problema di salute. Il ballerino napoletano, attesissimo al debutto, ha annunciato il ritiro con un toccante post sui social. L’assenza di uno dei protagonisti più amati agita il clima della gara e cambia le carte in tavola per la puntata conclusiva del 30 maggio.

Pasquale La Rocca annuncia lo stop: “Giorni complicati”

Il messaggio che ha interrotto il silenzio è arrivato via Instagram. Con un lungo post, Pasquale La Rocca ha spiegato le ragioni dell’assenza dallo spin-off celebrativo dei 20 anni del programma. “Cari amici, eccomi qui. Perdonate la mia assenza, ma gli ultimi 13 giorni sono stati piuttosto complicati”, ha scritto. Il ballerino ha raccontato di aver dovuto rinunciare non solo alla finale di Sognando… Ballando, ma anche alla sua imminente tournée in Inghilterra. Perché Pasquale La Rocca non parteciperà alla finale dello show?

“Sognando… Ballando”, Pasquale La Rocca si ritira a poche ore dalla finale: il motivo

La causa del forfait? Un’infezione alla gola che ha causato complicazioni fisiche importanti. “A volte, nella vita, succedono cose che non possiamo controllare”, ha dichiarato La Rocca, che si è detto “grato di essere finalmente sulla strada della guarigione”. Il post si conclude con un affettuoso ringraziamento alla squadra del programma, ai fan e un incoraggiamento per la serata finale. Come ha reagito Milly Carlucci all’annuncio?

