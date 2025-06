Il famoso attore diventa papà per l’ottava volta a 70 anni

Personaggi Tv. All’età di 70 anni, il famoso attore si prepara a cambiare ancora pannolini. L’attore statunitense, celebre per ruoli cult come quello di Telespalla Bob nei Simpson, sarà papà per l’ottava volta. La notizia è stata svelata da alcuni scatti pubblicati da People.com, che mostrano la moglie, 46 anni, con il pancione in bella vista durante una passeggiata a Londra. Una gravidanza inaspettata, che ha riacceso l’entusiasmo nella coppia e rinnovato l’interesse per la sua vivace vita privata.

Kelsey Grammer aspetta l’ottavo figlio dalla compagna Kayte Walsh: le foto che confermano la gravidanza

A lanciare lo scoop è stato il magazine americano People, che ha pubblicato le foto esclusive di Kelsey Grammer e Kayte Walsh mano nella mano per le vie di Londra. Al centro dell’attenzione, il pancione visibile della moglie dell’attore, che non lascia spazio a dubbi: la coppia aspetta il quarto figlio insieme, l’ottavo per Grammer. La notizia, che ha rapidamente fatto il giro del web, è stata poi confermata anche dal Daily Mail, secondo cui la gravidanza, sebbene non pianificata, è stata accolta con gioia. Una fonte vicina alla coppia ha raccontato: “Kelsey è felice di vivere una nuova paternità. È stato di grande supporto a Kayte durante la gravidanza, che ha riacceso la scintilla nel loro matrimonio”. Parole che raccontano non solo la sorpresa, ma anche l’entusiasmo di una coppia unita da oltre dieci anni, e pronta ad accogliere un altro membro nella loro già numerosa famiglia.

Una famiglia allargata: otto figli e quattro matrimoni

Con il nuovo arrivo, Kelsey Grammer sarà padre di otto figli avuti da relazioni diverse. Il suo percorso sentimentale è infatti piuttosto articolato: è stato sposato quattro volte e ha costruito nel tempo una vera e propria famiglia allargata. Il primo matrimonio con l’attrice Doreen Alderman ha dato alla luce Spencer Grammer, mentre dalla relazione con Barrie Buckner è nata Greer. La seconda moglie, Leigh-Anne Csuhany, è rimasta nella cronaca più per la rottura che per i progetti familiari.

Con la terza moglie, Camille Donatacci, ha avuto Mason Olivia e Jude Gordon, nati da madre surrogata. Poi l’unione, nel 2012, con Kayte Walsh, ex hostess di volo e oggi produttrice cinematografica, dalla quale sono già nati Faith Evangeline, Kelsey Gabriel Elias e James. A breve, il loro quarto figlio allargherà ulteriormente l’albero genealogico Grammer, consolidando il profilo di uno degli attori più prolifici… anche in famiglia.

