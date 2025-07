Federica Panicucci, la vacanza in Tanzania finisce male: è polemica, il motivo

Personaggi TV. L’estate è appena cominciata, ma per alcuni volti noti dello spettacolo italiano il relax ha già preso una piega amara. È il caso di Federica Panicucci, che ha deciso di fuggire dalla frenesia cittadina per rifugiarsi tra le meraviglie naturali della Tanzania. Le immagini condivise dalla conduttrice sui social sembravano destinate a ispirare sogni esotici e invidia positiva. Ma qualcosa è andato storto: tra accuse, sospetti e offese, il viaggio si è trasformato in un caso mediatico. E il motivo ha fatto storcere il naso a molti.

La colazione con le giraffe che fa infuriare il web

È stato uno scatto in particolare a scatenare il caos. Panicucci si mostra sorridente mentre fa colazione circondata da giraffe: un’immagine da rivista, accompagnata dalla didascalia “Incredibile colazione”. Ma per il popolo del web non è stato così magico. Alcuni utenti hanno commentato: «Gli animali così non sono liberi», «Che tristezza vedere le giraffe usate come attrazione». Altri hanno addirittura messo in dubbio la veridicità della scena, parlando di “video fake” o “intelligenza artificiale”. In poco tempo, la clip è diventata virale, ma non per le ragioni sperate.

Lusso estremo e accuse di “vacanza scroccata”

Ma la colazione con gli animali non è stata l’unica a finire sotto la lente degli hater. Nelle sue Instagram stories, Panicucci ha mostrato l’alloggio scelto per il soggiorno africano: parquet raffinato, camino d’autore, ampie vetrate e una vista mozzafiato sulla savana. Il tutto al Ngorongoro Lodge, Meliá Collection, un resort a cinque stelle dove una sola notte può costare oltre 3.000 euro a persona. Il dettaglio non è passato inosservato e ha innescato nuove polemiche. “Scrocca la vacanza in cambio di pubblicità”, scrivono alcuni, insinuando che si tratti di una collaborazione sponsorizzata mascherata da viaggio personale.

