Fedez ha una nuova fidanzata, chi è la ragazza misteriosa nelle sue ultime foto

Personaggi Tv. La curiosità attorno alla vita sentimentale di Fedez non accenna a diminuire. Dopo giorni di voci e misteri, il settimanale Chi svela l’identità della ragazza apparsa nel recente post su Instagram del rapper, dove compariva con il volto coperto. Foto, dettagli e indiscrezioni raccontano di una frequentazione in corso. Ma c’è molto di più.

Una vacanza tra amici (e paparazzi) a Marina di Pietrasanta

Non si tratta di una semplice amicizia, almeno stando alle immagini pubblicate. Nelle foto del settimanale, Fedez e la misteriosa ragazza appaiono rilassati e sorridenti, complici in ogni momento della giornata. Dalla spiaggia ai ristoranti, passando per una serata a lume di luna, la loro presenza insieme non è più un caso isolato.

Il contesto non è casuale: Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica e amico storico del cantante, avrebbe messo a disposizione la sua imbarcazione privata per un soggiorno esclusivo. Una scelta che conferma l’intimità del gruppo e la selezione degli invitati. La giovane è apparsa sul profilo social del rapper solo con il volto oscurato, ma i tatuaggi visibili nella foto postata combaciano con quelli immortalati dai paparazzi. Una coincidenza che sembra parlare chiaro.

Chi è la ragazza misteriosa nel post di Fedez

Nella foto pubblicata da Fedez su Instagram, una ragazza senza volto sedeva accanto a lui, circondata da un’aura di mistero. Il dettaglio non è passato inosservato e in breve è diventato virale. Ora, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la giovane donna avrebbe finalmente un nome e un’identità.

Il magazine, diretto da Alfonso Signorini, ha documentato la vacanza trascorsa dai due a Marina di Pietrasanta, ospiti del lussuoso stabilimento balneare di Leonardo Maria Del Vecchio, caro amico di Fedez. Le immagini raccontano giornate di sole e cene in compagnia, ma anche una notte trascorsa in barca. Niente baci o gesti inequivocabili, ma la sintonia tra i due è evidente. “Fedez frequenta Giulia”, scrive Chi, lasciando poco spazio ai dubbi.

