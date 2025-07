Personaggi tv. Il figlio del famoso conduttore si è sposato: location da urlo e ospiti vip –Un matrimonio da favola, con vista mare, balli sfrenati e abiti scintillanti. È quello che ha visto protagonisti Gabriele e Carla Ballerio. Capri e la Costiera amalfitana si sono rivelati lo scenario perfetto per una festa lunga tre giorni. Dopo le nozze civili celebrate a Monte Carlo nel dicembre scorso, la coppia ha deciso di rinnovare le promesse in grande stile, circondata da amici e parenti. La cerimonia simbolica e i festeggiamenti si sono svolti in alcune delle location più iconiche del Sud Italia, tra cui il celebre ristorante Villa Verde e la taverna Anema e Core, concludendosi in un clima di gioia contagiosa.

Tra gli invitati, anche un volto amatissimo della TV

Gabriele è il figlio di Ezio Greggio, storico conduttore di Striscia la Notizia, che ha voluto condividere con i suoi follower la felicità per il grande passo del figlio. Su Instagram ha pubblicato uno scatto romantico della coppia con il tramonto caprese sullo sfondo, accompagnato da una dedica tenera: «Tanta felicità e buona vita a Carla e Gabriele!», aggiungendo con ironia che la nuora è la “new entry nella famiglia Greggio”.

Carla Ballerio, sposa glam e minimal

La vera protagonista dello stile è stata Carla, che ha sfoggiato due look mozzafiato durante i festeggiamenti. Il primo, firmato Jenny Packham, è un abito panna tempestato di diamanti, con maniche lunghe e un fiocco bianco tra i capelli sciolti: un vestito ormai sold out che ha attirato l’attenzione anche delle fashion addicted. Il secondo outfit? Un dress dorato in paillettes per la cena ad Anema e Core, semplice nel trucco e nell’acconciatura ma assolutamente d’impatto. Per il rito civile a Monte Carlo, celebrato a dicembre 2024, Carla aveva scelto uno stile completamente diverso: blazer bianco, gonna in tulle e bouquet di fiori bianchi. In un’intervista a Vanity Fair, aveva raccontato di aver vissuto quel momento come qualcosa di intenso: «Pensavo fosse solo una formalità, invece è stato molto più emozionante di quanto mi aspettassi».

