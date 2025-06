Gianmarco e Cristina di “Uomini e Donne”, la favola potrebbe essere finita: cosa si vocifera

Personaggi Tv. Che fine ha fatto la coppia formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? Dopo il lieto fine a Uomini e Donne, i due sembravano inseparabili. Ma ora un dettaglio, finito sotto la lente dell’investigatore del web Alessandro Rosica, fa tremare i fan. E il silenzio social di entrambi non aiuta a spegnere i dubbi. C’è davvero aria di crisi?

Gianmarco Steri avvistato a Marbella: Cristina assente

Lo scatto pubblicato da Alessandro Rosica ha subito fatto rumore. L’ex tronista Gianmarco Steri, protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne, è stato fotografato vicino a una piscina a Marbella, sorridente e circondato da amici. Ma nessuna traccia di Cristina Ferrara, la ragazza con cui solo poche settimane fa aveva scelto di iniziare una relazione. Rosica non ha lasciato spazio ai dubbi, commentando: “Gianmarco Steri a Marbella, senza Cristina. Qualcuno direbbe che questa è una perfetta vacanza da single.” Un’osservazione che ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan. Perché Cristina non è con lui? È la domanda che rimbalza da ore sui social.

Anche Cristina è in vacanza, ma con altri

A rafforzare il sospetto che qualcosa non vada, è la notizia che anche Cristina Ferrara si trova in vacanza, ma su una barca con amici e senza Gianmarco. A differenza di lui, però, l’ex corteggiatrice non ha condiviso nulla sui social, lasciando solo voci e indiscrezioni a parlare per lei.

Un dettaglio che non è sfuggito agli utenti più attenti. C’è chi sostiene che si tratti solo di una pausa individuale e chi, invece, ipotizza un vero e proprio raffreddamento del rapporto. Il fatto che entrambi siano distanti e con gruppi diversi ha inevitabilmente alzato il livello d’attenzione.

