Sonia Bruganelli, la bordata a Giulia Salemi: c’entra ancora il “Grande Fratello”

Personaggi TV. Una domanda che bruciava da tempo, un confronto rimandato per anni e una risposta che ha gelato lo studio. Nel suo podcast, Giulia Salemi si è trovata davanti un’ospite che conosce bene, ma con cui ha avuto un rapporto tutt’altro che semplice. Parliamo di Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello VIP, che proprio durante quella stagione si era spesso scontrata – anche solo con lo sguardo – con la compagna di Pierpaolo Pretelli. Ma stavolta, davanti a un microfono e non a milioni di telespettatori, la verità è venuta fuori senza filtri. E le parole dell’ex moglie di Paolo Bonolis non sono passate inosservate.

“Ti stavo antipatica?” – “Sì”

È stata proprio Giulia a rompere il ghiaccio, portando in superficie un dubbio che l’aveva accompagnata per mesi durante il reality: “Io ti ho vissuta male al Grande Fratello, dicevo ‘mi odia, le sto antipatica… ti stavo…?’”

E la risposta di Sonia non ha lasciato spazio a dubbi: “Sì”. Nessuna frase di circostanza, nessun tentativo di smussare i toni. Giulia, visibilmente colpita, ha esclamato ironicamente: “Vedi? Vedi Riky che avevo ragione?!”

Un momento che ha subito acceso l’attenzione social, con i fan divisi tra chi ha applaudito l’onestà tagliente della Bruganelli e chi ha difeso la spontaneità di Salemi. Ma il podcast ha riservato anche riflessioni molto più intime e profonde, soprattutto quando Sonia ha iniziato a raccontarsi oltre la televisione.

