Personaggi tv. “Operata alla testa”. Diletta Pagliano, un vero dramma: cosa è successo alla bellissima di “UeD” – Per chi segue da anni le vicende del programma cult Uomini e Donne, è impossibile dimenticare quello sguardo intenso e quell’aria riservata ma decisa. Tra le protagoniste che hanno lasciato il segno nel celebre dating show, c’è chi ha preferito scomparire dai riflettori per un po’, lasciando i fan in attesa, con il fiato sospeso. Poi, un messaggio inaspettato. Breve, ma carico di significato. Un annuncio personale, diretto, che ha messo fine a un lungo silenzio e ha fatto tirare un sospiro di sollievo a chi, nel tempo, non aveva smesso di seguirla con affetto.

Leggi anche: Nuova delusione per Barbara D’Urso: cosa sta succedendo

Leggi anche: Maria De Filippi, partenza bomba di “Tu si que vales”: super ospiti alla prima

Diletta Pagliano, un vero dramma: l’ex corteggiatrice di “UeD” operata alla testa

“Periodo delicato, un’operazione durata 10-12 ore alla testa per due lesioni importanti. Volevo rassicurarvi che è andata bene e che ci sentiamo presto!”. Con queste parole, pubblicate sui social, Diletta Pagliano, una delle ex corteggiatrici più amate ha condiviso con il suo pubblico un pezzo doloroso e delicato della sua storia recente. Un’operazione alla testa lunga e complessa, durata tra le dieci e le dodici ore. Una notizia che ha scosso chi da tempo si chiedeva perché fosse sparita dai radar. Ma a colpire ancora di più è stato il tono delle sue parole: niente vittimismo, solo il desiderio di rassicurare. Di dire, a modo suo, “sto bene”.

Leggi anche: Il Gattopardo alla Maturità, la giusta occasione per rivedere la serie sul grande romanzo

Leggi anche: Netflix, 8 magnifiche miniserie ideali per le vostre maratone

Il ritorno (silenzioso) di Diletta Pagliano

Diletta Pagliano, lo ricorderete, ha vissuto una storia con Leonardo Greco. È stata lei una figura che per molti rappresenta ancora oggi uno dei volti più belli e genuini passati per lo studio di Uomini e Donne. Una donna che ha scelto di vivere lontano dal clamore, ma che, ogni tanto, riappare per mostrare forza e autenticità. Dopo aver conquistato il cuore del tronista e aver vissuto una storia d’amore sotto i riflettori, la relazione si era conclusa e Diletta Pagliano aveva intrapreso una nuova fase della sua vita. Oggi, dopo il delicato intervento, ha voluto rassicurare i suoi oltre 80mila followers, tra cui molte mamme e donne indipendenti con cui ama scambiarsi consigli.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva