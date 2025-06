Personaggi tv. Addio a Harley Zuriatti, le parole di Amadeus per l’ex volto di “Affari tuoi” – Una storia che aveva emozionato il pubblico di Rai 1, e che oggi torna a commuovere tutti con un epilogo doloroso. Nelle ultime ore Amadeus ha voluto ricordare con affetto e dolore una delle concorrenti che più lo avevano colpito nel corso della sua esperienza a Affari Tuoi.

Addio a Harley Zuriatti, le parole di Amadeus per l'ex volto di "Affari tuoi"

Lo ha fatto attraverso un messaggio semplice e profondo pubblicato nelle sue Instagram stories, con una dedica sentita: “Un abbraccio che non dimenticherò. Ciao Harley”. Una dichiarazione accompagnata da una foto significativa: l’abbraccio tra Amadeus e la pacchista, durante la puntata che la vide protagonista insieme al marito. Poco dopo, il conduttore ha pubblicato un altro scatto, che ritrae la coppia. Accanto, un pensiero altrettanto tenero: “Coppia meravigliosa, Andrea e Harley”.

Una presenza luminosa in prima serata

Dietro quel nome – Harley – c’era una giovane donna di appena 29 anni, Harley Zuriatti, originaria del Friuli Venezia Giulia, che aveva deciso di mettersi in gioco nonostante la malattia che stava affrontando. Affrontava un tumore all’utero, ma non aveva mai perso la voglia di sorridere, né quella di trasmettere coraggio. Lo aveva fatto anche sul palco di Affari Tuoi, dove si era presentata accanto al marito Andrea, con cui si era sposata poco dopo la partecipazione al programma. Nella puntata andata in onda il 22 aprile 2024, Harley aveva conquistato pubblico e conduttore raccontando la sua storia senza retorica né vittimismo, ma con una sincerità disarmante. Ricordava come il programma avesse rappresentato per lei un piccolo conforto durante i lunghi e faticosi cicli di chemioterapia: “Quando facevo le chemio guardavo Affari Tuoi. Avevo grossi pensieri positivi”, aveva raccontato.

